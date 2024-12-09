Αν και 99 χρονών δεν το βάζει κάτω, ο ηθοποιός της Mary Poppins, ο Dick Van Dyke, διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στο τελευταίο μουσικό βίντεο των Coldplay.

Γυρισμένο στο παραθαλάσσιο σπίτι του στο Μαλιμπού, το συγκινητικό βίντεο απεικονίζει τον σταρ να αναπολεί τη ζωή του και να σκέφτεται τα γηρατειά.

«Γνωρίζω πολύ καλά ότι θα μπορούσα να πεθάνω οποιαδήποτε μέρα από εδώ και πέρα», λέει, «αλλά δεν ξέρω γιατί, δεν με αφορά. Δεν το φοβάμαι. Έχω την αίσθηση ότι όλα θα πάνε καλά».

Με soundtrack την μπαλάντα «All My Love», το βίντεο σκηνοθέτησε από κοινού η Mary Wigmore και ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Spike Jonze, οι ταινίες του οποίου περιλαμβάνουν το Being John Malkovich, Her και Adaptation.

Σε διάρκεια επτά λεπτών, ξεδιπλώνεται ένα συγκινητικό πορτρέτο του αγαπημένου ηθοποιού, ο οποίος είναι γνωστός για τα: Chitty Chitty Bang Bang, Bye Bye Birdie και την τηλεοπτική εκπομπή Diagnosis: Murder.

Επιτρέπει στους κινηματογραφιστές να περιηγηθούν στο σπίτι του, παρουσιάζοντας αναμνηστικά από τις ταινίες του, συμπεριλαμβανομένου ενός αντιγράφου σε πραγματικό μέγεθος του Μπερτ, του χαρακτήρα του που σκουπίζει την καμινάδα από τη Mary Poppins.

Ο σταρ αναπαράγει το διάσημο χορό "Twizzle" από την τηλεοπτική του κωμική σειρά της δεκαετίας του 1960, The Dick Van Dyke Show και μοιράζεται τρυφερές στιγμές με τη σύζυγό του, Άρλεν Σίλβερ.

Αλλά η πιο συγκινητική στιγμή έρχεται καθώς μιλά για τα τέσσερα παιδιά του, τον Κρίστιαν, τον Μπάρι, τη Στέισι και την Κάρι Μπεθ.

Ο Dick Van Dyke κοιτάζει με αγάπη μια φωτογραφία της αδικοχαμένης κόρης του Στέισι, στην οποία της διαβάζει μια ιστορία πριν κοιμηθεί και αποκαλύπτει: «Έχω δει όνειρα όπου είμαι σε κατάθλιψη ή μοναχικός ή πληγωμένος, και έρχεται να με παρηγορήσει. Έρχεται πραγματικά να με παρηγορήσει».

Το βίντεο καταλήγει με τον Κρις Μάρτιν να αυτοσχεδιάζει ένα τραγούδι για τον Dick Van Dyke, ο οποίος το παρακολουθεί με θαυμασμό. Ο Μάρτιν, ο οποίος είναι γείτονας του Dick Van Dyke στην Καλιφόρνια, περιγράφει τα γυρίσματα του βίντεο ως μία από τις πιο διασκεδαστικές εμπειρίες της ζωής του.

Το βίντεο έκανε πρεμιέρα στο κανάλι των Coldplay στο YouTube και θα ακολουθήσει μια συντομότερη εκδοχή στις 13 Δεκεμβρίου για να γιορταστούν τα γενέθλια του Dick Van Dyke.

Πηγή: skai.gr

