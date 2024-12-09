Αττάλεια: Βρέθηκε η σαρκοφάγος του Αγίου Νικολάου;

Τον γύρο του κόσμου κάνει τις τελευταίες ώρες η εντυπωσιακή ανακάλυψη Τούρκων αρχαιολόγων στην Αττάλεια της Τουρκίας, καθώς υποστηρίζουν ότι βρήκαν την σαρκοφάγο σαρκοφάγος του Αγίου Νικολάου μέσα σε αρχαία, ομώνυμη εκκλησία στην πόλη Ντέμρε.

Saint-Nicolas enfin retrouvé? Sous une église en Turquie, la découverte d'un sarcophage relance le mystère

➡️ https://t.co/rUxXkQSRyZ pic.twitter.com/AbigSdQVgl December 9, 2024

Η εκκλησία πιστεύεται ότι χτίστηκε μετά τον θάνατο του Αγίου Νικολάου και Επισκόπου Μύρων - ο οποίος ενέπνευσε τον θρύλο του «Άγιου Βασίλη» - κοντά στο σημείο ταφής του.

Τα Μύρα ήταν αρχαία πόλη της Λυκίας στη Μικρά Ασία, στη θέση της σημερινής μικρής πόλης Ντέμρε.

Στη διάρκεια των ανασκαφών στην ιστορική εκκλησία - στο πλαίσιο του προγράμματος «Κληρονομιά για το Μέλλον», με την πρωτοβουλία του τουρκικού υπουργείου πολιτισμού και τουρισμού - αρχαιολόγοι έφεραν στο φως μια σαρκοφάγο, φτιαγμένη από ασβεστόλιφο της περιοχής και σφραγισμένη.

Η σαρκοφάγος έχει μήκος περίπου 2 μέτρα, και βρέθηκε θαμμένη 1.5 με 2 μέτρα κάτω από τη γη, μέσα σε έναν ταφικό θάλαμο.

Archaeologists in Türkiye believe they have discovered the tomb of Saint Nicholas, famously known as Santa Claus 🇹🇷 pic.twitter.com/T1Wx40gp7P — Daily Turkic (@DailyTurkic) December 6, 2024

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που αποκαλύφθηκε μια σαρκοφάγος πολύ κοντά στην εκκλησία που πιστεύεται ότι περιέχει τον τάφο του Αγίου Νικολάου. Η κύρια ελπίδα μας τώρα είναι να βρούμε μια επιγραφή στη σαρκοφάγο», δήλωσε η επικεφαλής της ανασκαφής, καθηγήτρια Ebru Fatma Findik από το πανεπιστήμιο Hatay Mustafa Kemal.

«Μια τέτοια ανακάλυψη όχι μόνο θα διευκρίνιζε την ταυτότητα του ατόμου που είναι θαμμένο εδώ, αλλά θα παρείχε επίσης μια σαφέστερη κατανόηση της περιόδου στην οποία ανήκει η σαρκοφάγος» εξήγησε.

🛑Breaking News: Sarcophagus Unearthed at Saint Nicholas Church Excavations in Demre, Türkiye



A groundbreaking discovery has been made during archaeological excavations at the Saint Nicholas Church in Demre, Antalya—a site closely associated with the historical figure that… pic.twitter.com/lZL4Xt8bD1 — History Content (@HistContent) December 6, 2024

Ο Άγιος Νικόλαος ήταν ένας πρώιμος Χριστιανός επίσκοπος ελληνικής καταγωγής. Πέραν των διάφορων θαυμάτων που του αποδίδονται είναι γνωστός επίσης για τις δωρεές του, οι οποίες οδήγησαν στην παραδοσιακή έννοια του Άγιου Βασίλη.

Πέθανε στις 6 Δεκεμβρίου του έτους 343 και αιώνες μετά τον θάνατό του, ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Θεοδόσιος Β' έχτισε την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην περιοχή όπου υπηρετούσε ο Επίσκοπος.

Τα λείψανά του διατηρήθηκαν στα Μύρα της Λυκίας έως και τον ενδέκατο αιώνα, όπου το 1087 κάποιοι ναύτες αφαίρεσαν τα περισσότερα και τα μετέφεραν στην Ιταλία, στην πόλη Μπάρι, όπου τοποθετήθηκαν στην Βασιλική του Αγίου Νικολάου, που θεμελιώθηκε εκεί το 1087 ακριβώς για να στεγάσει τα λείψανα του Αγίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.