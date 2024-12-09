Λογαριασμός
Εκπληκτική ανακάλυψη στην Τουρκία: Ισως βρέθηκε η σαρκοφάγος του «Άγιου Βασίλη» των ορθοδόξων - Βίντεο

Η σαρκοφάγος βρέθηκε θαμμένη 2 μέτρα κάτω από τη γη, στην αρχαία εκκλησία του Αγίου Νικολάου, που χτίστηκε στο σημείο ταφής του μετά τον θάνατό του 

Αττάλεια: Βρέθηκε η σαρκοφάγος του Αγίου Νικολάου;

Τον γύρο του κόσμου κάνει τις τελευταίες ώρες η εντυπωσιακή ανακάλυψη Τούρκων αρχαιολόγων στην  Αττάλεια της Τουρκίας, καθώς υποστηρίζουν ότι βρήκαν την σαρκοφάγο σαρκοφάγος του Αγίου Νικολάου μέσα σε αρχαία, ομώνυμη εκκλησία στην πόλη Ντέμρε.

Η εκκλησία πιστεύεται ότι χτίστηκε μετά τον θάνατο του Αγίου Νικολάου και Επισκόπου Μύρων - ο οποίος ενέπνευσε τον θρύλο του «Άγιου Βασίλη» -  κοντά στο σημείο ταφής του. 

Τα Μύρα ήταν αρχαία πόλη της Λυκίας στη Μικρά Ασία, στη θέση της σημερινής μικρής πόλης Ντέμρε. 

Στη διάρκεια των ανασκαφών στην ιστορική εκκλησία -  στο πλαίσιο του προγράμματος «Κληρονομιά για το Μέλλον», με την πρωτοβουλία του τουρκικού υπουργείου πολιτισμού και τουρισμού - αρχαιολόγοι έφεραν στο φως μια σαρκοφάγο, φτιαγμένη από ασβεστόλιφο της περιοχής και σφραγισμένη. 

Η σαρκοφάγος έχει μήκος περίπου 2 μέτρα, και βρέθηκε θαμμένη 1.5 με 2 μέτρα κάτω από τη γη, μέσα σε έναν ταφικό θάλαμο. 

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που αποκαλύφθηκε μια σαρκοφάγος πολύ κοντά στην εκκλησία που πιστεύεται ότι περιέχει τον τάφο του Αγίου Νικολάου. Η κύρια ελπίδα μας τώρα είναι να βρούμε μια επιγραφή στη σαρκοφάγο», δήλωσε η επικεφαλής της ανασκαφής, καθηγήτρια Ebru Fatma Findik από το πανεπιστήμιο Hatay Mustafa Kemal.

«Μια τέτοια ανακάλυψη όχι μόνο θα διευκρίνιζε την ταυτότητα του ατόμου που είναι θαμμένο εδώ, αλλά θα παρείχε επίσης μια σαφέστερη κατανόηση της περιόδου στην οποία ανήκει η σαρκοφάγος» εξήγησε. 

Ο Άγιος Νικόλαος ήταν ένας πρώιμος Χριστιανός επίσκοπος ελληνικής καταγωγής. Πέραν των διάφορων θαυμάτων που του αποδίδονται είναι γνωστός επίσης για τις δωρεές του, οι οποίες οδήγησαν στην παραδοσιακή έννοια του Άγιου Βασίλη.

Πέθανε στις 6 Δεκεμβρίου του έτους 343 και αιώνες μετά τον θάνατό του, ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Θεοδόσιος Β' έχτισε την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην περιοχή όπου υπηρετούσε ο Επίσκοπος.

 Τα λείψανά του διατηρήθηκαν στα Μύρα της Λυκίας έως και τον ενδέκατο αιώνα, όπου το 1087 κάποιοι ναύτες αφαίρεσαν τα περισσότερα και τα μετέφεραν στην Ιταλία, στην πόλη Μπάρι, όπου τοποθετήθηκαν στην Βασιλική του Αγίου Νικολάου, που θεμελιώθηκε εκεί το 1087 ακριβώς για να στεγάσει τα λείψανα του Αγίου. 

