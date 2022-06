Θρίλερ στην Βραζιλία με Βρετανό δημοσιογράφο και Βραζιλιάνο ειδικό στους ιθαγενείς που χάθηκαν στον Αμαζόνιο - Είχαν δεχτεί απειλές

Η αστυνομία της Βραζιλίας πήρε καταθέσεις από δύο πρόσωπα που ήταν μεταξύ των τελευταίων που είδαν τον Βρετανό δημοσιογράφο και τον ειδικό σε θέματα αυτοχθόνων φυλών οι οποίοι εξαφανίστηκαν σε μια απομονωμένη περιοχή, στη ζούγκλα του Αμαζονίου.

Η ομοσπονδιακή αστυνομία ταυτοποίησε αυτά τα δύο πρόσωπα αργά το βράδυ της Δευτέρας. Οδηγήθηκαν, για να δώσουν κατάθεση, σε ένα αστυνομικό τμήμα της παραποτάμιας κοινότητας Αταλάια ντου Νόρτε, κοντά στο σημείο όπου χάθηκαν τα ίχνη του δημοσιογράφου Ντομ Φίλιπς και του Βραζιλιάνου Μπρούνο Περέιρα, πρώην υψηλόβαθμου στελέχους της ομοσπονδιακής υπηρεσίας για την προστασία των ιθαγενών Funai.

Οι δύο μάρτυρες δεν έχουν συλληφθεί, διευκρίνισε η αστυνομία.

Ένας αστυνομικός της πολιτειακής αστυνομίας της Αμαζονίας, που μίλησε στο πρακτορείο Reuters υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, είπε ότι οι δύο μάρτυρες δεν παρείχαν κάποιες αξιοποιήσιμες πληροφορίες.

Ο Περέιρα και ο Φίλιπς χάθηκαν νωρίς το πρωί της Κυριακής, ενώ επέστρεφαν από ένα ταξίδι στην Κοιλάδα του ποταμού Γιαβαρί.

Σε αυτήν την τεράστια περιοχή, που συνορεύει με το Περού, ζουν πολλές φυλές ιθαγενών που δεν έχουν καμία επαφή με τον έξω κόσμο. Η περιοχή απειλείται από παράνομους υλοτόμους, κυνηγούς, ιδιοκτήτες ορυχείων και συμμορίες που καλλιεργούν κόκα.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση, η σύζυγος του Φίλιπς, Αλεσάντρα Σαμπάιο, εμφανώς ταραγμένη, ζήτησε από τις αρχές να εντείνουν τις έρευνες «επειδή υπάρχει ακόμη ελπίδα να τους βρούμε. Ακόμη και αν δεν βρω τον έρωτα της ζωής μου ζωντανό, πρέπει να βρεθούν, σας παρακαλώ», τόνισε.

“Even if I don’t find the love of my life alive, we must find them, please”: @domphillips’s wife Alessandra makes emotional plea for help 😭 pic.twitter.com/IPtCerJiKf