Βραζιλία: Έκλεισαν σε τάφο γυναίκα για λόγους εκδίκησης - Βρέθηκε ζωντανή μετά από 10 ώρες

Μια γυναίκα 36 ετών, που την έκλεισαν μέσα σε τάφο, σε κοιμητήριο της Πολιτείας Μίνας Ζεράις στη Βραζιλία, βρέθηκε ζωντανή αφού βίωσε ένα απερίγραπτο μαρτύριο επί σχεδόν δέκα ώρες.

#NSTworld A 36-year-old woman was found sealed alive inside a mausoleum wall at a cemetery in Brazil, after surviving around 10 hours inside the narrow tomb. https://t.co/qbKs7vdzCU