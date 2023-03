Τα θανάσιμα αμαρτήματα στη Βόρεια Κορέα για τα οποία ο Κιμ εκτελεί τους πολίτες 

Η Βόρεια Κορέα εκτελεί ανθρώπους για ναρκωτικά, για αναδιανομή ειδήσεων από μέσα της Νότιας Κορέας και για θρησκευτικές δραστηριότητες καθώς καταστέλλει τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία των πολιτών της, όπως ανέφερε σήμερα σε έκθεση η Σεούλ.

Το υπουργείο Ενοποίησης της Νότιας Κορέας, που διαχειρίζεται τις υποθέσεις Σεούλ-Πιονγκγιάνγκ, βάσισε την έκθεση των 450 σελίδων σε μαρτυρίες που συγκεντρώθηκαν από το 2017 έως 2022 από πάνω από 500 Βορειοκορεάτες που εγκατέλειψαν την πατρίδα τους.

Η έκθεση δίνει λεπτομέρειες για κατάφορες από το κράτος καταπατήσεις δικαιωμάτων σε σωφρονιστικά ιδρύματακαι αλλού, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων εκτελέσεων, βασανιστηρίων και αυθαίρετων συλλήψεων.

Όπως ανέφερε το υπουργείο στην έκθεση, «γίνονται εκτελέσεις για ενέργειες που δεν δικαιολογούν την θανατική ποινή, όπως για εγκλήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά, τη αναδιανομή βίντεο της Νότιας Κορέας και για θρησκευτικές δραστηριότητες καθώς και δραστηριότητες που σχετίζονται με δεισιδαιμονίες».

Διαβάστε ακόμα: Υποχρεωτική αλλαγή ονομάτων διέταξε ο Κιμ Γιονγκ Ουν - Απαγορεύονται τα μη «πατριωτικά»

Θάνατοι και βασανιστήρια συμβαίνουν συχνά σε εγκαταστάσεις κράτησης και ορισμένοι άνθρωποι εκτελέστηκαν με συνοπτικές διαδικασίες αφού συνελήφθησαν καθώς προσπαθούσαν να περάσουν τα σύνορα, σύμφωνα με το υπουργείο.

Τα ευρήματα της νοτιοκορεατικής κυβέρνησης αλλά τα στοιχεία αυτά συμβαδίζουν με έρευνες των Ηνωμένων Εθνών και εκθέσεις από μη κυβερνητικούς οργανισμούς.

Σε αντίστοιχες εκθέσεις αναφέρεται ότι με θάνατο απειλούνται όσοι Βορειοκορεάτες βρεθούν να έχουν «ξένες επιρροές», όπως το να κάνουν δυτικά κουρέματα, να βλέπουν ξένα τηλεοπτικά προγράμματα και πορνό, ή να κάνουν ακόμα και παιδικά πάρτι γενεθλίων σύμφωνα με τα δυτικά πρότυπα.

North Koreans will be executed for watching porn https://t.co/IZMy7R0PSC pic.twitter.com/kg4lTHf42j