Καταδίωξη ναρκο-υποβρυχίου στον Ειρηνικό (βίντεο)

Βίντεο από την «κινηματογραφική» καταδίωξη ενός ναρκο- υποβρύχιου έδωσε στην δημοσιότητα η ακτοφυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι αμερικανικές αρχές εντόπισαν το υποβρύχιο που μετέφερε κοκαΐνη αξίας 232 εκατομμυρίων δολαρίων στον Ανατολικό Ειρηνικό το 2019 αλλά το βίντεο δόθηκε τώρα στη δημοσιότητα.

#OTD in 2019, crew members from U.S. Coast Guard Cutter Munro chased down and boarded a narco-submarine in the Eastern Pacific, seizing 17,000 pounds of cocaine with an estimated value of $232 million. pic.twitter.com/pKoZU3EDk9