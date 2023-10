Νέες διαδηλώσεις και συγκρούσεις σε αραβικές χώρες για το πολύνεκρο χτύπημα στο νοσοκομείο στη Γάζα - Δείτε βίντεο

Αραβικές χώρες κατηγόρησαν το Ισραήλ για το χτύπημα στο νοσοκομείο, με το Ισραήλ να ρίχνει την ευθύνη για το πλήγμα στην παλαιστινιακή οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ - Χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν και σήμερα

Χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν και σήμερα σε πολλές πόλεις αραβικών χωρών, σε ένδειξη αλληλεγγύης στους Παλαιστινίους, στον απόηχο του βομβαρδισμού χθες βράδυ ενός νοσοκομείου στη Λωρίδα της Γάζας, που είχε αποτέλεσμα τον θάνατο εκατοντάδων Παλαιστινίων αμάχων και έχει προκαλέσει ένα κύμα οργής σε όλο τον μουσουλμανικό κόσμο.

Αραβικές χώρες κατηγόρησαν το Ισραήλ για το χτύπημα στο νοσοκομείο, με το Ισραήλ να ρίχνει την ευθύνη για το πλήγμα στην παλαιστινιακή οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ.

Στην πολυπληθέστερη αραβική χώρα, την Αίγυπτο, χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν σε διάφορες πόλεις της χώρας, σύμφωνα με εικόνες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρόλο που στην χώρα οι διαδηλώσεις είναι παράνομες.

Thousands rally in the city of Minya, Egypt to protest against the ongoing genocide campaign by the Israeli regime in besieged Gaza#WeAreAllGaza pic.twitter.com/JJAPGNKe49 — Palestine Highlights (@PalHighlight) October 18, 2023

Thousands of students demonstrate in the University of Minya, Egypt, in protest of the ongoing genocide campaign by the occupying Israeli regime in besieged Gaza. pic.twitter.com/DhAXnUaNRr — Quds News Network (@QudsNen) October 18, 2023

Hundreds of students demonstrate at the Faculty of Agriculture in Cairo University, Egypt, in protest of the ongoing genocide campaign by the occupying Israeli regime in besieged Gaza. pic.twitter.com/ApyhI7ArvK — Quds News Network (@QudsNen) October 18, 2023

Νωρίτερα σήμερα, ο Αιγύπτιος πρόεδρος Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι είχε προειδοποιήσει: «αν ζητήσω από τον αιγυπτιακό λαό να βγει στους δρόμους, θα βγουν εκατομμύρια».

Σημειώνεται πως Αίγυπτος και Ισραήλ έχουν υπογράψει συμφωνίες ειρήνης.

Στη Ράφα, το συνοριακό πέρασμα προς τη Λωρίδα της Γάζας, εργαζόμενοι ανθρωπιστικών οργανώσεων που περιμένουν να εισέλθουν στον παλαιστινιακό θύλακα, συγκεντρώθηκαν για να προσευχηθούν στην μνήμη των θυμάτων του βομβαρδισμού του νοσοκομείου, σύμφωνα με ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου.

Στην πρωτεύουσα της Τυνησίας, Τύνιδα, χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν ξανά σήμερα μπροστά από τη γαλλική πρεσβεία εκφράζοντας την οργή τους για το φονικό χτύπημα στο νοσοκομείο.

🚨BREAKING: Thousands protest at Tunis French Embassy after Israel’s hospital bombing in Gaza, killing over 600 people. #Tunisia pic.twitter.com/TBvKwT687c — Carthage Magazine (@CarthageMagTN) October 18, 2023

🚨JUST IN: Israel’s hospital bombing in Gaza, killing over 600 people, sparks anger and protests all across Tunisia. pic.twitter.com/rBsytPmi7x — Carthage Magazine (@CarthageMagTN) October 18, 2023

«Η απομάκρυνση του πρέσβη (της Γαλλίας) είναι υποχρέωση», «Γάλλοι και Αμερικανοί είναι σύμμαχοι των Σιωνιστών», φώναζαν ορισμένοι διαδηλωτές, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

Μια άλλη διαδήλωση έχει προγραμματιστεί για σήμερα το μεσημέρι μπροστά από το κτίριο της αμερικανικής πρεσβείας, στα βόρεια προάστια της Τύνιδας. Άλλες διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε άλλες πόλεις της χώρας.

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, ο πρόεδρος της Τυνησίας Καΐς Σάγιεντ κατήγγειλε τη «διεθνή σιωπή» για τις «γενοκτονίες» που διέπραξε, σύμφωνα με τον ίδιο, ο ισραηλινός στρατός κατά των Παλαιστινίων.

Στην Ιορδανία, περίπου 5.000 Ιορδανοί διαδηλώνουν για δεύτερη συναπτή μέρα κοντά στην ισραηλινή πρεσβεία στο Αμάν. Ο αριθμός των διαδηλωτών ενδέχεται να αυξηθεί παρά το γεγονός ότι οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν αποκλείσει τους δρόμους που οδηγούν στην πρεσβεία.

Η Ιορδανία, που έχει υπογράψει συμφωνίες ειρήνης με το εβραϊκό κράτος, δήλωσε ότι το Ισραήλ «φέρει την ευθύνη για αυτό το σοβαρό περιστατικό».

BREAKING! Jordanian security forces attack and disperse thousands of angry protesters trying to storm the Israeli embassy in #Amman in protest of the atrocities being committed by Israel in #Gaza. #Jordan #Israel #Gaza_Genocide #Palestine #Gazagenocide pic.twitter.com/EX4VPVeZXM — DOAM (@doamuslims) October 18, 2023

«Ας το πούμε ανοιχτά, δεν θέλουμε πρεσβεία», «Όχι σιωνιστική πρεσβεία στο έδαφος της Ιορδανίας» και «Όχι αμερικανική πρεσβεία στο έδαφος της Ιορδανίας», φώναζαν διαδηλωτές κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες.

Οι διαδηλωτές φώναξαν επίσης συνθήματα κατά του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, αποκαλώντας τον «προδότη» και καλώντας τον βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντουλάχ Β' να «ανοίξει τις δύο γέφυρες» που συνδέουν τη χώρα με το Ισραήλ.

Πολλοί κρατούσαν φωτογραφίες του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου πάνω στις οποίες είχε γραφτεί στα αραβικά και στα αγγλικά, «εγκληματίες πολέμου» και «συνεργάτες στο έγκλημα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

