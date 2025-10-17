Το περίπλοκο οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στο παρθενικό επεισόδιο της νέας σειράς podcast του ΣΚΑΪ, InsideEU, ο Νίκος Λούρδας μάς οδηγεί σε ένα ταξίδι μέσα στο περίπλοκο οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πόσοι από εμάς γνωρίζουμε πραγματικά από ποια όργανα παίρνονται οι αποφάσεις στην Ε.Ε.; Ποιος νομοθετεί, ποιος ελέγχει, ποιος επιβάλλει; Πώς αυτές οι διαδικασίες επηρεάζουν την καθημερινότητά μας;
Απαντώντας σε όλα τα παραπάνω, το πρώτο επεισόδιο επικεντρώνεται στους επτά θεσμούς που ορίζει το Άρθρο 13 της Συνθήκης — το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ, το Δικαστήριο της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Ελεγκτικό Συνέδριο — και αποκαλύπτει τη δυναμική και τις συγκρούσεις μεταξύ τους στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης.
Παράλληλα, δεν αποφεύγει και τα προβλήματα: θίγει τις προκλήσεις του δημοκρατικού ελλείμματος που βιώνει εδώ και κάποια χρόνια η Ε.Ε., τις αργές διαδικασίες που την ταλανίζουν καθώς επίσης και το χάσμα μεταξύ πολιτών και θεσμών που όλο και διογκώνεται.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.