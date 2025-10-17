Το περίπλοκο οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στο παρθενικό επεισόδιο της νέας σειράς podcast του ΣΚΑΪ, InsideEU, ο Νίκος Λούρδας μάς οδηγεί σε ένα ταξίδι μέσα στο περίπλοκο οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πόσοι από εμάς γνωρίζουμε πραγματικά από ποια όργανα παίρνονται οι αποφάσεις στην Ε.Ε.; Ποιος νομοθετεί, ποιος ελέγχει, ποιος επιβάλλει; Πώς αυτές οι διαδικασίες επηρεάζουν την καθημερινότητά μας;

Απαντώντας σε όλα τα παραπάνω, το πρώτο επεισόδιο επικεντρώνεται στους επτά θεσμούς που ορίζει το Άρθρο 13 της Συνθήκης — το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ, το Δικαστήριο της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Ελεγκτικό Συνέδριο — και αποκαλύπτει τη δυναμική και τις συγκρούσεις μεταξύ τους στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης.

Παράλληλα, δεν αποφεύγει και τα προβλήματα: θίγει τις προκλήσεις του δημοκρατικού ελλείμματος που βιώνει εδώ και κάποια χρόνια η Ε.Ε., τις αργές διαδικασίες που την ταλανίζουν καθώς επίσης και το χάσμα μεταξύ πολιτών και θεσμών που όλο και διογκώνεται.

