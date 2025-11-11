Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αποκολλήθηκε τεράστιο κομμάτι κτίσματος στη Ρωσία, τουλάχιστον 2 τραυματίες - Βίντεο από κάμερες ασφαλείας

Τουλάχιστον δύο άτομα τραυματίστηκαν — ένας περαστικός θάφτηκε κάτω από πέτρες και μεταλλικά θραύσματα, ενώ μια γυναίκα τραυματίστηκε από σπασμένα γυαλιά

Ρωσία: Αποκολλήθηκε τεράστιο κομμάτι κτίσματος - Δείτε βίντεο

Θυμίζει ταινία καταστροφής... Κατά την κατεδάφιση του χιονοδρομικού κέντρου «Σνέικομ» στο Κρασνογκόρσκ, στην περιφέρεια της Μόσχας, ένα τεράστιο τμήμα από ένα κτίσμα, τμήμα του συγκροτήματος, αποκολλήθηκε και προσέκρουσε με δύναμη στο έδαφος. Τα συντρίμμια εκτοξεύτηκαν για δεκάδες μέτρα, σπάζοντας παράθυρα σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και κοντινά κτίρια.

Τουλάχιστον δύο άτομα τραυματίστηκαν — ένας περαστικός θάφτηκε κάτω από πέτρες και μεταλλικά θραύσματα, ενώ μια γυναίκα τραυματίστηκε από σπασμένα γυαλιά.

Πολλά οχήματα υπέστησαν ζημιές και οι ρωσικές αρχές έχουν ξεκινήσει ποινική έρευνα.

Το συγκρότημα σταμάτησε τη λειτουργία του στα τέλη του 2021 μετά από πολλαπλές επιθεωρήσεις ασφαλείας. Οι δομικές εξετάσεις αποκάλυψαν καθίζηση εδάφους και αποκλίσεις στα φέροντα στοιχεία. Τα βίντεο είναι από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρωσία Μόσχα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark