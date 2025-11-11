Ρωσία: Αποκολλήθηκε τεράστιο κομμάτι κτίσματος - Δείτε βίντεο

Θυμίζει ταινία καταστροφής... Κατά την κατεδάφιση του χιονοδρομικού κέντρου «Σνέικομ» στο Κρασνογκόρσκ, στην περιφέρεια της Μόσχας, ένα τεράστιο τμήμα από ένα κτίσμα, τμήμα του συγκροτήματος, αποκολλήθηκε και προσέκρουσε με δύναμη στο έδαφος. Τα συντρίμμια εκτοξεύτηκαν για δεκάδες μέτρα, σπάζοντας παράθυρα σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και κοντινά κτίρια.

Two people were injured today when a column collapsed during the dismantling of the Snezhkom ski resort in Krasnogorsk, Russia.



Several vehicles were damaged, and authorities have opened a criminal investigation.



The complex ceased operations in late 2021 after failing… pic.twitter.com/S3JB9niBuv November 11, 2025

Τουλάχιστον δύο άτομα τραυματίστηκαν — ένας περαστικός θάφτηκε κάτω από πέτρες και μεταλλικά θραύσματα, ενώ μια γυναίκα τραυματίστηκε από σπασμένα γυαλιά.

Πολλά οχήματα υπέστησαν ζημιές και οι ρωσικές αρχές έχουν ξεκινήσει ποινική έρευνα.

Το συγκρότημα σταμάτησε τη λειτουργία του στα τέλη του 2021 μετά από πολλαπλές επιθεωρήσεις ασφαλείας. Οι δομικές εξετάσεις αποκάλυψαν καθίζηση εδάφους και αποκλίσεις στα φέροντα στοιχεία. Τα βίντεο είναι από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή.

Russia having a normal one.



City of Krasnogorsk. pic.twitter.com/b0bxaFMG5u — Kyiv Insider (@KyivInsider) November 11, 2025

Bu da Rus usulü yıkım...

Krasnogorsk'taki "Snejkom" kayak kompleksi..

Dünya'yı da böyle yıkmaya çalışıyorlar.. pic.twitter.com/caejIAe6So — Adelina Sfishta (@AdelinaSfishta) November 11, 2025

