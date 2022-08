Σάλος στην Ιταλία με τους τουρίστες που έκαναν σερφ στο Μεγάλο Κανάλι της Βενετίας

Δύο τουρίστες που εθεάθησαν να σερφάρουν με μηχανοκίνητες σανίδες στο περίφημο Μεγάλο Κανάλι της Βενετίας ταυτοποιήθηκαν από τις αρχές της ιταλικής πόλης, εντοπίστηκαν και τους επιβλήθηκε πρόστιμο.

Two tourists went surfing in Venice's Grand Canal. The city's mayor called the surfers "idiots," and they were eventually identified and fined, with their boards being confiscated. pic.twitter.com/7odW1q3AHz