Βασιλικός βιογράφος και φίλος του Φίλιππου: «Η Ελισάβετ είχε καρκίνο του μυελού των οστών»

Πρωτοσέλιδο έχει γίνει σε πολλά μέσα σήμερα η αποκάλυψη του συγγραφέα και φίλο του Φίλιππου, συζύγου της βασίλισσας Ελισάβετ, Gyles Brandreth, ότι τα τελευταία χρόνια η αείμνηστη μονάρχης έδινε μάχη με τον καρκίνο.

Ο Brandreth γνώριζε την βασίλισσα από το 1968 και υποστηρίζει ότι η εκλιπούσα βασίλισσα έπασχε από μια μορφή καρκίνου του μυελού των οστών και αυτός ήταν ο λόγος που είχε σταματήσει τις δημόσιες εμφανίσεις – λόγω κινητικών προβλημάτων - και είχε χάσει βάρος.

«Η βασίλισσα ήξερε ότι ο χρόνος της τελείωνε – και το δέχτηκε με χάρη» αναφέρει μέσα χαρακτηριστικά.

The official cause of death was “old age”, but a startling new claim suggests the late Queen Elizabeth II was secretly battling bone cancer > https://t.co/AGCcK5Wh3J pic.twitter.com/w23kYjZDa9

Ο βρετανός βασιλικός βιογράφος αναφέρει τα παραπάνω στο βιβλίο με τίτλο "Elizabeth: An Intimate Portrait"(Ελισάβετ: Ένα οικείο πορτρέτο), το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 8 Δεκεμβρίου και επικεντρώνεται στα τελευταία χρόνια της ζωής της Ελισάβετ, η οποία πέθανε σε ηλικία 96 ετών, στις 8 Σεπτεμβρίου 2022.

This book - serialised from tomorrow, published on 8 December - has been a labour of love which began for me in May 1968 on the day I first met The Queen. https://t.co/9IvuKHGRV8