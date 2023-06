Άνδρας συνελήφθη ενώ προσπαθούσε να ερωτοτροπήσει με... δέντρο

Ένας άντρας περίπου 40 ετών συνελήφθη στο Σάλισμπερι της Αγγλίας, όταν έβγαλε τα ρούχα του σε πάρκο και επιχείρησε να κάνει σεξ με ένα δέντρο...

Σε βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, διακρίνεται ο άντρας να πετάει τα ρούχα του και να αρχίζει να τρίβει το σώμα του πάνω στον κορμό, με τους περαστικούς να κοιτάζουν αποσβολωμένοι.

Εντέλει, ο εν λόγω κύριος συνελήφθη και εν συνεχεία αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, με τις αστυνομικές αρχές να ερευνούν το περιστατικό.

