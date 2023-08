Σοβαρό ατύχημα με ταχύπλοο στη Λέρο για ζευγάρι Τούρκων μεγιστάνων - Δείτε βίντεο

Ο Τούρκος επιχειρηματίας Αλί Σαμπαντσί και η σύζυγός του Βουσλάτ Ντογκάν Σαμπαντσί, γόνοι δύο από τις πλουσιότερες τουρκικές οικογένειες, τραυματίστηκαν σε σοβαρό ατύχημα με ταχύπλοο σκάφος στην Ελλάδα και διακομίστηκαν εσπευσμένα στην Τουρκία.



Το ζευγάρι τραυματίστηκε στα ανοιχτά της Λέρου ενώ βρισκόταν σε διακοπές, σύμφωνα με πληροφορίες, το ταχύπλοο έπεσε σε βράχο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.



Το ζευγάρι διακομίστηκε αρχικά εσπευσμένα στην Αλικαρνασσό, και κατόπιν σε νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης την Παρασκευή, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Demiroren.

