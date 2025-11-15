Τραμπ: «Έχω σχεδόν αποφασίσει για τη Βενεζουέλα» - Σε ετοιμότητα ο αμερικανικός στρατός για εντολή επίθεσης

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει «σχεδόν» αποφασίσει πώς θα προχωρήσει στο θέμα της Βενεζουέλας, καθώς ανώτατοι αξιωματούχοι εξετάζουν το ενδεχόμενο στρατιωτικών επιχειρήσεων στη λατινοαμερικανική χώρα. «Έχω σχεδόν πάρει μια απόφαση» σχετικά με τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης στη Βενεζουέλα, δήλωσε στο CBS News εν πτήσει με το Air Force One, αλλά «δεν μπορώ να σας πω ποια θα είναι», ανέφερε.

Σύμφωνα με πηγές του CBS που έχουν γνώση της κατάστασης, ανώτατοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ, στρατιωτικοί και ανώτερα στελέχη συγκεντρώθηκαν στον Λευκό Οίκο για τρίτη συνεχόμενη ημέρα την Παρασκευή, προκειμένου να συζητήσουν πιθανές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Νταν Κέιν και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ήταν μεταξύ αυτών που μίλησαν με τον Τραμο στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή, σύμφωνα με τις πηγές του πρακτορείου.

Η Βενεζουέλα συζητήθηκε στο πλαίσιο της καθημερινής ενημέρωσης του προέδρου από τις μυστικές υπηρεσίες την Τετάρτη. Το CBS News είχε προηγουμένως μεταδώσει ότι ο Χέγκσεθ, ο Κέιν και άλλοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι παρουσίασαν στον Τραμπ την Τετάρτη τις επιλογές για πιθανές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα τις επόμενες ημέρες, συμπεριλαμβανομένων πιθανών χερσαίων χτυπημάτων.

Ο Κέιν και άλλοι ενημέρωσαν τον Τραμπ και την Πέμπτη. Η συνεδρίαση της Παρασκευής περιελάμβανε μια μεγαλύτερη ομάδα, σύμφωνα με τις πηγές του CBS.

Σε αυτό το σημείο, οι ΗΠΑ δεν έχουν ενημερώσει τις συμμαχικές χώρες για τις ακριβείς προθέσεις τους σχετικά με τη Βενεζουέλα, δήλωσαν στο CBS δύο δυτικοί σύμμαχοι.

Οι ΗΠΑ έχουν ισχυριστεί ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο είναι συνεργός των ένοπλων εγκληματικών συμμοριών που διακινούν ναρκωτικά στις ΗΠΑ, ισχυρισμούς που ο Μαδούρο έχει απορρίψει. Τους τελευταίους δύο μήνες, ο αμερικανικός στρατός έχει πραγματοποιήσει επιθέσεις εναντίον τουλάχιστον 21 σκαφών που, όπως ισχυρίζεται, μετέφεραν ναρκωτικά από τη Νότια Αμερική στις ΗΠΑ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 80 άτομα.

Ωστόσο, ορισμένες χώρες της Δυτικής Ευρώπης με συμφέροντα στη Λατινική Αμερική έχουν δηλώσει ότι δεν διαθέτουν συγκεκριμένες πληροφορίες που να συνδέουν άμεσα τον Μαδούρο με κάποιο καρτέλ, παρά τις ισχυρισμούς των ΗΠΑ και μια ομοσπονδιακή κατηγορία του 2020 που υποστηρίζει ότι ο Μαδούρο είναι ένας από τους κορυφαίους εμπόρους ναρκωτικών.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. «Παρακολουθούμε με ανησυχία τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή της Καραϊβικής, επειδή παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και επειδή η Γαλλία έχει παρουσία στην περιοχή αυτή, όπου διαμένουν περισσότεροι από ένα εκατομμύριο συμπατριώτες μας», δήλωσε ο Μπαρό από το Οντάριο, κατά τη σύνοδο κορυφής των υπουργών Εξωτερικών της G7.

Στο μεταξύ, επίσης νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford εισήλθε στην περιοχή ευθύνης της Αμερικανικής Διοίκησης Νότου. Η Διοίκηση Νότου είναι η κύρια μαχητική μονάδα για επιχειρήσεις στην Καραϊβική και τη Νότια Αμερική. Το Ford εντάχθηκε σε μια ομάδα αντιτορπιλικών και πολεμικών αεροσκαφών που βρίσκονται ήδη στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.