Στις φυλακές της Ατλάντα αναμένεται να εμφανιστεί ο Τραμπ - Θα καταβάλει εγγύηση 200.000 δολαρίων Κόσμος 16:09, 24.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

2

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να παρουσιαστεί σε φυλακή της Ατλάντα την Πέμπτη για να αντιμετωπίσει κατηγορίες για συνωμοσία με στόχο να αποτρέψει την επικύρωση των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών του 2020