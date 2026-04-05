Σε νέα ανάρτησή του την Κυριακή ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις διέσωσαν τον δεύτερο πιλότο του αμερικανικού F15, τον οποίο χαρακτηρίζει σοβαρά τραυματισμένο, «παραμένοντας επτά ώρες πάνω από το Ιράν».

Προσθέτει ότι θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στο Οβάλ Γραφείο τη Δευτέρα, στις 1:00 μ.μ (ώρα Ουάσινγκτον).

Η νέα ανάρτηση Τραμπ:

«Διασώσαμε το σοβαρά τραυματισμένο και πραγματικά γενναίο μέλος πληρώματος/αξιωματικό του F-15, από βαθιά μέσα στα βουνά του Ιράν. Ο ιρανικός στρατός τον αναζητούσε εντατικά, με μεγάλες δυνάμεις, και πλησίαζε. Είναι ένας ιδιαίτερα σεβαστός συνταγματάρχης. Τέτοιου είδους επιδρομές επιχειρούνται σπάνια λόγω του κινδύνου για 'προσωπικό και μέσα'. Απλώς δεν συμβαίνει! Η δεύτερη επιχείρηση ήρθε μετά την πρώτη, κατά την οποία διασώσαμε τον πιλότο μέρα μεσημέρι - κάτι επίσης ασυνήθιστο - παραμένοντας επτά ώρες πάνω από το Ιράν. Μια ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ επίδειξη γενναιότητας και ικανότητας από όλους! Θα παραχωρήσω συνέντευξη Τύπου, μαζί με τον στρατό, στο Οβάλ Γραφείο, τη Δευτέρα, στις 1:00 μ.μ. Ο Θεός να ευλογεί τους σπουδαίους μας ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ!».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.