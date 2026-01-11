Λογαριασμός
Το Στέιτ Ντιπάρμεντ καλεί τους Αμερικανούς που βρίσκονται στη Βενεζουέλα να εγκαταλείψουν τη χώρα

Σύμφωνα με την οδηγία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι ένοπλες ομάδες colectivos κάνουν ελέγχους σε οχήματα αναζητώντας Αμερικανούς υπηκόους

Βενεζουέλα

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ κάλεσε χθες Σάββατο τους Αμερικανούς να μην ταξιδέψουν στη Βενεζουέλα και όσους βρίσκονται ήδη εκεί «να εγκαταλείψουν αμέσως τη χώρα», επικαλούμενο τη «ρευστή» κατάσταση που επικρατεί σε ό,τι αφορά την ασφάλεια.

«Υπάρχουν αναφορές για ομάδες ένοπλων πολιτοφυλακών, γνωστές ως colectivos, οι οποίες στήνουν οδοφράγματα και ερευνούν οχήματα για στοιχεία που αποδεικνύουν την αμερικανική υπηκοότητα ή την υποστήριξη προς τις ΗΠΑ. Οι αμερικανοί πολίτες στη Βενεζουέλα θα πρέπει να παραμείνουν σε εγρήγορση και να είναι προσεκτικοί όταν μετακινούνται οδικώς», αναφέρει η οδηγία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

