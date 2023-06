Το μεγαλύτερο ρουμπίνι στον κόσμο 55,22 καρατίων πωλήθηκε για 34,8 εκ.δολάρια (Βίντεο)

Ρουμπίνι 55,22 καρατίων πωλήθηκε σε δημοπρασία του οίκου Sotheby’s στη Νέα Υόρκη έναντι 34,8 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η πολύτιμη πέτρα γνωστή ως «Estrela de Fura» παρουσιάστηκε από τον οίκο δημοπρασιών στο Ντουμπάι τον περασμένο Μάιο. Προωθήθηκε ως το μεγαλύτερο και πιο πολύτιμο ρουμπίνι που εμφανίστηκε ποτέ σε δημοπρασία, με προσδοκίες να πωληθεί σε τιμή άνω των 30 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το ρουμπίνι πωλήθηκε στη δημοπρασία του Sotheby's Magnificent Jewels στις 8 Ιουνίου.

