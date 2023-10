Το Ισραήλ ζεσταίνει την «πολεμική μηχανή» - Αντίστροφη μέτρηση για την ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την εκκίνηση της μεγάλης κλίμακας χερσαίας στρατιωτικής επιχείρησης που έχει προαναγγείλει το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες ότι προετοιμάζεται για μια εκτεταμένη επιχείρηση στη Γάζα, σε μια «ολοκληρωμένη και συντονισμένη επίθεση από αέρα, θάλασσα και ξηρά».

«Τάγματα και στρατιώτες του ισραηλινού στρατού αναπτύσσονται σε όλη τη χώρα και είναι έτοιμοι να αυξήσουν την ετοιμότητα για τα επόμενα στάδια του πολέμου, με έμφαση σε μια σημαντική χερσαία επιχείρηση», αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Ισραηλινού Στρατού.

Ωστόσο ο ισραηλινός στρατός δεν δίνει κανένα στοιχείο που να φανερώνει το χρονοδιάγραμμά του.

Οι New York Times, πάντως, σημειώνουν ότι η χερσαία επιχείρηση ήταν προγραμματισμένη για αυτό το Σαββατοκύριακο, όμως φαίνεται ότι θα καθυστερήσει για λίγες ημέρες λόγω καιρικών συνθηκών που δεν επιτρέπουν σε πιλότους και drones να παρέχουν κάλυψη στις χερσαίες δυνάμεις.

Χτες, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε επισκεφθεί Ισραηλινούς στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί έξω από τη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε το γραφείο του, δίνοντας στη δημοσιότητα και βίντεο από τη συνάντηση αυτήν.

Η αιφνιδιαστική επιδρομή της τρομοκρατικής οργάνωσης το Σάββατο, στο νότιο Ισραήλ, σκότωσε εκατοντάδες Ισραηλινούς, κυρίως πολίτες.

Ο Νετανιάχου ακούγεται να ρωτά τους φαντάρους: «Είστε έτοιμοι για το επόμενο στάδιο; Το επόμενο στάδιο έρχεται».

Δεν έκανε καμία άλλη διευκρίνιση στο βίντεο αυτό, που δείχνει μόνο τους στρατιώτες να κουνούν καταφατικά το κεφάλι, απαντώντας στην ερώτησή του

