Νέος σεισμός 6,5 Ρίχτερ έπληξε το Αφγανιστάν Κόσμος 07:13, 15.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

2

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 10 χιλιομέτρων, πρόσθεσε το EMSC.