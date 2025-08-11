Προσγειώθηκε ύστερα από 3 αποτυχημένες απόπειρες η πτήση από τη Ρόδο προς το Τελ Αβίβ

Η πτήση της Arkia από τη Ρόδο προς το Τελ Αβίβ προσγειώθηκε εν τέλει με ασφάλεια μετά από κήρυξη έκτακτης ανάγκης και τρεις αποτυχημένες απόπειρες λόγω προβλημάτων με το σύστημα προσγείωσης, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Πλάνα που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν την πτήση της Arkia από τη Ρόδο, η οποία φέρεται να μετέφερε 160 επιβάτες, να προσγειώνεται στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν με όλους τα τροχούς κατεβασμένους. Οι αναχωρήσεις και οι αφίξεις στο αεροδρόμιο είχαν ανασταλεί, καθώς το Airbus A320 έκανε κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο και ομάδες έκτακτης ανάγκης είχαν σπεύσει προς τον διάδρομο προσγείωσης.

Arkia plane landing at Ben-Gurion after reported gear malfunction. Video not mine. pic.twitter.com/ZmQIE2Cmk1 — Joshua Davidovich (@Josh_Davidovich) August 11, 2025

Λίγη ώρα νωρίτερα, η Αρχή Αεροδρομίων του Ισραήλ είχε ανακοινώσει σήμερα ότι η πτήση IZ076 της Arkia από τη Ρόδο, Ελλάδα, προς το Τελ Αβίβ βρισκόταν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

A passenger plane scheduled to land at Ben Gurion Airport declared 'Emergency 2'.



Flight IZ076, an A320 from Rhodes to Israel operated by Arkia.



Made 3 landing attempts, without success due to a serious wheel malfunction.



There are 160 passengers on board. pic.twitter.com/n9GdqQuoIg — Israel News Pulse (@israelnewspulse) August 11, 2025

Ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα και άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης είχαν κατευθυνθεί προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία κλήθηκε να συνοδεύσει την πτήση μέχρι να ολοκληρωθεί η προσγείωσή της.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η Jerusalem Post, το αεροσκάφος έχει επιχειρήσει τρεις φορές να προσγειωθεί χωρίς επιτυχία.

Στο αεροπλάνο εκτιμάται ότι επιβαίνουν περίπου 160 επιβάτες.

