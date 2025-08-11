Λογαριασμός
Ζελένσκι: Οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ έως ότου το Κίεβο λάβει εγγυήσεις ασφαλείας

«Οι Ρώσοι απλώς θέλουν να κερδίσουν χρόνο, όχι να τερματίσουν τον πόλεμο», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσω ανάρτησης στο X

Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τη Δευτέρα τους συμμάχους της χώρας του να διατηρήσουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας έως ότου η Ουκρανία λάβει εγγυήσεις για την ασφάλειά της.

Σε ανάρτησή του στο X μετά από τηλεφωνική συνομιλία με τον Καναδό Πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνι, ο Ζελένσκι πρόσθεσε ακόμη ότι «οι Ρώσοι απλώς θέλουν να κερδίσουν χρόνο, όχι να τερματίσουν τον πόλεμο».

