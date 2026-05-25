Οι αρχές στη Νότια Καλιφόρνια συνεχίζουν την προσπάθεια να αποτρέψουν το χειρότερο δυνατό «καταστροφικό σενάριο» μετά την εμφάνιση ρωγμής σε δεξαμενή τοξικών χημικών, η οποία θα μπορούσε είτε να προκαλέσει διαρροή είτε μια ισχυρή έκρηξη με συντρίμμια που ενδέχεται να φτάσουν σε κατοικημένες περιοχές χιλιόμετρα μακριά.

Αξιωματούχοι αναμένεται να ενημερώσουν το κοινό τη Δευτέρα το πρωί, έπειτα από μια «ολόκληρη νυχτερινή επιχείρηση» για να διαπιστωθεί αν η ρωγμή έχει διαπεράσει πλήρως το εξωτερικό της δεξαμενής, στοιχείο κρίσιμο για να διαπιστωθεί αν έχει εκτονωθεί η εσωτερική πίεση.

Ο κίνδυνος έκρηξης οδήγησε τις αρχές να εκδώσουν προειδοποιήσεις εκκένωσης για περίπου 50.000 κατοίκους γύρω από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας GKN Aerospace στην πόλη Garden Grove. Η πιθανή ζώνη έκρηξης καλύπτει περίπου 23 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Παράλληλα, έχει ήδη κατατεθεί αγωγή σχετικά με τη διαχείριση των χημικών και την απειλή για τη δημόσια υγεία.

Ο προσωρινός αρχηγός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Κομητείας Όραντζ, TJ McGovern, δήλωσε στο CNN ότι αν επιβεβαιωθεί η εκτόνωση της πίεσης, οι αρχές ίσως μπορέσουν να μειώσουν το μέγεθος των ζωνών εκκένωσης.

Παρότι οι αρχές επιμένουν ότι δεν έχει υπάρξει διαρροή, κάτοικοι ανέφεραν συμπτώματα πιθανής έκθεσης, ενώ συνεχίζονται οι έλεγχοι ποιότητας του αέρα. Ως προληπτικό μέτρο, ορισμένα σχολεία παρέμειναν κλειστά και λειτουργούν μέσω τηλεκπαίδευσης.

Ένα εξαιρετικά επικίνδυνο σενάριο

Οι αρχές φοβούνται δύο πιθανά σενάρια: είτε μια μεγάλη διαρροή τοξικών ουσιών που θα μολύνει αέρα και έδαφος είτε μια καταστροφική έκρηξη που θα προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις.

Η δεξαμενή περιέχει μεθυλομεθακρυλικό (MMA), μια χημική ουσία που χρησιμοποιείται στην παραγωγή ρητινών και πλαστικών, σύμφωνα με την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA). Η ουσία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό σε δέρμα και μάτια, καθώς και αναπνευστικά προβλήματα.

Το πρόβλημα ξεκίνησε την Πέμπτη, όταν αυξήθηκαν η θερμοκρασία και η πίεση μέσα στη δεξαμενή. Σύμφωνα με τις αρχές, μία από τις δεξαμενές στις εγκαταστάσεις της GKN Aerospace υπερθερμάνθηκε, ενεργοποιώντας βαλβίδα εκτόνωσης και σύστημα ψεκασμού νερού. Ωστόσο, οι βαλβίδες είχαν «μπλοκάρει» και η θερμοκρασία συνέχισε να ανεβαίνει.

Ο επίκουρος καθηγητής Χημείας του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας, Elias Picazo, εξήγησε ότι όταν το MMA υπερθερμαίνεται, προκαλείται μια χημική αντίδραση που είναι εξαιρετικά δύσκολο να ελεγχθεί μέσα σε τόσο μεγάλη δεξαμενή. «Υπάρχει κίνδυνος θερμικής φυγής, όπου η ίδια η αντίδραση παράγει θερμότητα, αλλά και η θερμότητα ενεργοποιεί την αντίδραση, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο», ανέφερε.

Οι αρχές προσπαθούν να διατηρήσουν τη δεξαμενή όσο το δυνατόν πιο ψυχρή ώστε να σταθεροποιηθούν οι χημικές αντιδράσεις στο εσωτερικό της.

Η θερμοκρασία έχει ξεπεράσει τα όρια μέτρησης

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η ιδανική θερμοκρασία για το MMA είναι περίπου 10 βαθμοί Κελσίου, ενώ οποιαδήποτε σημαντική αύξηση μπορεί να προκαλέσει διαρροή ή έκρηξη.

Οι αρχές δεν γνωρίζουν ποια ακριβώς θερμοκρασία θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανάφλεξη ή έκρηξη, καθώς το θερμόμετρο της δεξαμενής έχει ήδη φτάσει στο ανώτατο όριο μέτρησης των 38 βαθμών Κελσίου.

Το Σάββατο επιχειρήθηκε να στερεοποιηθεί το χημικό υλικό από το εξωτερικό προς το εσωτερικό, διαδικασία που οι αρχές παρομοίασαν με το πάγωμα ενός παγοκύβου. Ωστόσο, προειδοποίησαν ότι η προσπάθεια ενδέχεται να αποτύχει.

«Μπορεί η δεξαμενή να ραγίσει και να διαρρεύσουν και τα 26.500 λίτρα χημικού υλικού ή να υπάρξει καταστροφική έκρηξη», δήλωσε ο αξιωματικός Steve Concialdi.

Το βράδυ της Κυριακής, δύο πυροσβέστες πλησίασαν τη δεξαμενή και ανέβηκαν στην κορυφή της για επιθεώρηση.

Η Πυροσβεστική δημοσίευσε χάρτη πιθανής ζώνης έκρηξης, ο οποίος περιλαμβάνει τρεις περιοχές διαφορετικής έντασης ζημιών γύρω από το εργοστάσιο.

Συγγνώμη από την εταιρεία – κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τον κυβερνήτη

Η GKN Aerospace ζήτησε συγγνώμη από τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις που επηρεάζονται, δηλώνοντας ότι συνεργάζεται με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και ειδικές ομάδες επικίνδυνων υλικών για τη συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης.

«Αντιλαμβανόμαστε πλήρως την αβεβαιότητα που προκαλεί αυτό το περιστατικό και ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη για τη συνεχιζόμενη αναστάτωση στην τοπική κοινότητα», ανέφερε η εταιρεία.

Δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί όπως η Disneyland και το πάρκο Knott’s Berry Farm βρίσκονται κοντά στην περιοχή, αλλά δεν περιλαμβάνονται στη ζώνη εκκένωσης. Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Gavin Newsom κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ζήτησε από τον πρόεδρο Donald Trump ομοσπονδιακή στήριξη για τις επιχειρήσεις αντιμετώπισης της κρίσης. Παράλληλα, ο εισαγγελέας της Κομητείας Όραντζ ανακοίνωσε τη δημιουργία ανώνυμης γραμμής καταγγελιών για πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό και τα αίτια που το προκάλεσαν.

Κάτοικοι κατέθεσαν ομαδική αγωγή

Ένα ζευγάρι κατοίκων που βρίσκεται εντός της ζώνης εκκένωσης κατέθεσε το Σάββατο ομαδική αγωγή κατά της GKN Aerospace, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία διαχειρίστηκε και αποθήκευσε με αμέλεια το MMA, προκαλώντας σοβαρή αναστάτωση και κίνδυνο για την τοπική κοινωνία.

Πηγή: skai.gr

