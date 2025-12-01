Περισσότεροι από 1.000 είναι οι νεκροί σε όλη την Ασία λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, των πλημμυρών και των κατολισθήσεων, ενώ πολλοί ακόμη άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Οι καταιγίδες που προκλήθηκαν από κυκλώνα έπληξαν περιοχές της Ινδονησίας, της Ταϊλάνδης και της Μαλαισίας αυτή την εβδομάδα, ενώ μια σπάνια τροπική καταιγίδα σχηματίστηκε στο στενό θαλάσσιο πέρασμα που χωρίζει το μεγάλο νησί της Σουμάτρα από τις άλλες δύο χώρες.

Σφοδρές καταιγίδες σημειώθηκαν και στη Σρι Λάνκα, με τις ισχυρές βροχές να πλησιάζουν τώρα τις νότιες ακτές της Ινδίας.

Οι έντονες καιρικές συνθήκες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 500 ανθρώπους στην Ινδονησία, 334 στη Σρι Λάνκα, 176 στην Ταϊλάνδη και 2 στη Μαλαισία, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν αξιωματούχοι στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ινδονησία

Οι ομάδες διάσωσης στην Ινδονησία επιχειρούν ακόμη, υπό αντίξοες συνθήκες σε περιοχές της Σουμάτρας που έχουν πληγεί περισσότερο από τον κυκλώνα Senyar.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κυβέρνησης, περισσότεροι από 500 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ σε 500 ανέρχονται επίσης οι αγνοούμενοι σ' αυτό το αρχιπέλαγος της νοτιοανατολικής Ασίας.

Μέσω ελικοπτέρων μεταφέρονται προμήθειες στο νησί, ενώ οι κάτοικοι είναι σε απόγνωση. «Κατά τη διάρκεια της πλημμύρας, όλα χάθηκαν», δήλωσε στο Reuters ένας κάτοικος στη βορειότερη επαρχία της Σουμάτρας, Ατσέ. «Ήθελα να σώσω τα ρούχα μου, αλλά το σπίτι μου κατέρρευσε».

Η Μαουλιντίν, μια 41χρονη κάτοικος της Βόρειας Ατσέ, εγκατέλειψε το σπίτι της μαζί με την οικογένειά της όταν ξύπνησε από τον θόρυβο της πλημμύρας. «Το σπίτι μου έχει ήδη καταστραφεί, όλα τα υπάρχοντά μου έχουν καταστραφεί και έχει μπει λάσπη μέσα», είπε στο AFP.

Οι διασώστες προσπαθούν να φτάσουν στους κατοίκους που έχουν αποκλειστεί από τις πλημμύρες από την Τρίτη, με φουσκωτά σκάφη, ενώ σημειώθηκαν και λεηλασίες.

«Οι λεηλασίες έγιναν πριν φτάσει η ανθρωπιστική βοήθεια», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας. «(Οι κάτοικοι) δεν γνώριζαν ότι θα έφτανε βοήθεια και φοβόντουσαν ότι θα πεθάνουν από την πείνα».

Ο πρόεδρος της Ινδονησίας Πραμπόβο Σουμπιάντο έφθασε σήμερα στη βόρεια Σουμάτρα και ανακοίνωσε πως «η προτεραιότητα της κυβέρνηση είναι πλέον να στείλει αμέσως την απαραίτητη βοήθεια».

«Υπάρχουν χωριά απομονωμένα στα οποία, αν θέλει ο Θεός, θα μπορέσουμε να φθάσουμε», πρόσθεσε ανακοινώνοντας την ανάπτυξη αεροπλάνων και ελικοπτέρων για να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις διάσωσης.

Ο Πραμπόβο Σουμπιάντο δέχεται αυξανόμενη πίεση για να κηρύξει κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των πλημμυρών και των κατολισθήσεων.

Πρόκειται για το βαρύτερο απολογισμό από φυσική καταστροφή στην Ινδονησία μετά τον σεισμό και το τσουνάμι που προκάλεσαν περισσότερους από 2.000 νεκρούς το 2018 στο Σουλαουέζι.

Ταϊλάνδη

Τουλάχιστον 176 άνθρωποι έχασαν επίσης τη ζωή τους στη νότια Ταϊλάνδη, σε μια από τις πιο φονικές πλημμύρες που έχει γνωρίσει η χώρα εδώ και δέκα χρόνια.

Η κυβέρνηση έλαβε μέτρα αρωγής, όμως οι επικρίσεις του πληθυσμού για τη διαχείριση της καταστροφής πολλαπλασιάζονται και δύο τοπικοί αξιωματούχοι παύθηκαν.

Περίπου 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν πληγεί, με τις αρχές να μεταφέρουν αεροπορικώς ασθενείς και να στέλνουν κρίσιμα εφόδια, όπως φιάλες οξυγόνου, στις πλημμυρισμένες κοινότητες.

Η πόλη Χατ Γιάι της Ταϊλάνδης επλήγη περισσότερο, με πλημμύρες ύψους άνω των 2,5 μέτρων. Οι τεράστιες ποσότητες νερού προκάλεσαν εκτεταμένα προβλήματα και, μεταξύ άλλων, οι αρχές δεν είχαν πρόσβαση σε μια πτέρυγα μαιευτικής κλινικής όπου νοσηλεύονταν 30 νεογέννητα μωρά, ενώ δεν υπάρχει και ηλεκτρικό ρεύμα.

Δέκα τουρίστες από την Αυστραλία, τη Βρετανία, την Κίνα, τη Μαλαισία, τη Σιγκαπούρη και τη Νότια Αφρική διασώθηκαν την Παρασκευή στην επαρχία Σονγκκλά, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε το Υπουργείο Τουρισμού στο CNN.

«Η κατάσταση έχει βελτιωθεί σημαντικά. Τα επίπεδα των υδάτων έχουν σχεδόν υποχωρήσει πλήρως, με μόνο ορισμένες περιοχές να παραμένουν πλημμυρισμένες», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου.

Σρι Λάνκα

Περισσότεροι από μισό εκατομμύριο άνθρωποι βίωσαν την οργή του κυκλώνα Ditwah, ο οποίος προκάλεσε κατολισθήσεις και πλημμύρες την Παρασκευή, σύμφωνα με το Reuters.

Σύμφωνα με έκθεση του Κέντρου Διαχείρισης Καταστροφών της Σρι Λάνκα, τουλάχιστον 334 άτομα έχασαν τη ζωή τους και περισσότερα από 1,1 εκατομμύρια άτομα επλήγησαν από τις καταιγίδες.

Πάνω από 25.000 σπίτια καταστράφηκαν και 147.000 άτομα αναγκάστηκαν να καταφύγουν σε κρατικά προσωρινά καταφύγια, σύμφωνα με το AP.

Η Μαλίκα Κουμάρι ήταν μεταξύ των 78.000 ανθρώπων που μεταφέρθηκαν σε κέντρα παροχής βοήθειας, που έχουν στηθεί κυρίως σε σχολεία, αφού το σπίτι της πλημμύρισε.

«Άκουσα για πρώτη φορά την προειδοποίηση για πλημμύρες στην τηλεόραση, αλλά δεν περιμέναμε ποτέ ότι ο ποταμός θα ξεχειλίσει τόσο γρήγορα. Απλά βγήκαμε βιαστικά από το σπίτι χωρίς να πάρουμε τίποτα», ανέφερε η ίδια σε δημοσιογράφους.

«Δεν έχουμε καν φάει πρωινό. Δύο από τα παιδιά είναι άρρωστα με γρίπη. Πρέπει να τους πάρω φάρμακα. Έφερα μερικές σακούλες σκουπιδιών για να μαζέψω τα ρούχα τους», σημείωσε.

Στη βιασύνη, η Κουμάρι άφησε πίσω τη γάτα της, η οποία τελικά διασώθηκε.

Περίπου 191 άτομα αγνοούνται ακόμα στη Σρι Λάνκα και τα περισσότερα σπίτια σε περιοχές κοντά στην πρωτεύουσα Κολόμπο είναι πλημμυρισμένα και χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Μαλαισία

Στη Μαλαισία, έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον δύο άνθρωποι από το πέρασμα τροπικής καταιγίδας.

Περίπου 34.000 άτομα εκκένωσαν τα σπίτια τους πριν από την καταιγίδα, αλλά ένα ζευγάρι ηλικιωμένων παρέμεινε εγκλωβισμένο σε ένα χωράφι.

Ένα από τα παιδιά τους κατάφερε να τους διασώσει και να τους μεταφέρει σε ένα προσωρινό καταφύγιο, όπου ζουν εκατοντάδες οικογένειες μέσα σε σκηνές .«Το νερό ήταν τόσο πολύ που έμοιαζε με θάλασσα», ανέφεραν οι ηλικιωμένοι.

Ο ρόλος της κλιματικής αλλαγής

Η νοτιοανατολική Ασία, που περιλαμβάνει την Ινδονησία, την Ταϊλάνδη και τη Μαλαισία, είναι μία από τις περιοχές που είναι πιο ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή, όπως προειδοποιούν οι επιστήμονες.

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες στην περιοχή ενδέχεται να οφείλονται στην αλληλεπίδραση δύο ενεργών συστημάτων: του τυφώνα Koto στις Φιλιππίνες και του ασυνήθιστου κυκλώνα Senyar στο στενό της Μαλάκα, αναφέρουν μετεωρολόγοι.

Εκτός από τη νοτιοανατολική Ασία, αυτόν τον μήνα, θανατηφόρες πλημμύρες κατέστρεψαν περιοχές και του Βιετνάμ, με τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις να σκοτώνουν δεκάδες ανθρώπους. Και οι Φιλιππίνες έζησαν μέσα σε έναν μήνα δύο θανατηφόρους τυφώνες.

Λόγω της κλιματικής αλλαγής, το φετινό καλοκαίρι στις περιοχές αυτές, η θερμοκρασία έφτασε σε πρωτοφανή επίπεδα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.