Νέες εκρήξεις στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και στο νησί Κεσμ καταγράφηκαν την Κυριακή το απόγευμα στο Ιράν.

Όπως ανέφεραν ιρανικά ΜΜΕ, στα δύο σημεία υπήρξε επίθεση «από εχθρικές δυνάμεις», δεν υπήρξαν ωστόσο αναφορές για νεκρούς.

Σύμφωνα με τους Ιρανούς, οι 10 από τους 11 πυραύλους που εκτοξεύθηκαν, είχαν στόχο το νησί Κεσμ.

Τις επιθέσεις επιβεβαίωσε η Ουάσινγκτον, η οποία έκανε λόγο για στρατιωτικούς στόχους, όπως εκτοξευτήρες πυραύλων και αντιαεροπορικά συστήματα, στην περιοχή του Κόλπου.

Δείτε βίντεο που ανέβηκε στα social media:

Il regime islamico iraniano ha lanciato missili contro navi nello Stretto di Hormuz, scatenando la risposta americana.



Ci sono report dall’Iran di esplosioni a Bandar Abbas, Qeshm Island e nello Stretto di Hormuz.

pic.twitter.com/hldelQ24Ua — MisterChiton (@BastardChiton) July 12, 2026

Αντικρουόμενες δηλώσεις για το Ορμούζ

Σε... γρίφο για δυνατούς λύτες εξελίσσεται, για πολλοστή φορά, η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, καθώς η ενημέρωση από τις εμπλεκόμενες πλευρές έρχονται σε πλήρη σύγκρουση μεταξύ τους. Η μεν Τεχεράνη δηλώνει ότι το Ορμούζ είναι κλειστό μετά τις αμερικανικές επιθέσεις, η δε Ουάσινγκτον και δη δια στόματος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνει απερίφραστα ότι τα Στενά είναι ανοιχτά. Όσον αφορά τη CENTCOM, διαβεβαιώνει από την πλευρά της ότι ο αμερικανικός στόλος είναι σε θέση να διασφαλίσει την ασφαλή διέλευση των πλοίων από την περιοχή.

DENTCOM: Μπορούμε να διασφαλίσουμε την ελεύθερη ναυσιπλοΐα

Το Στενό του Ορμούζ είναι ανοιχτό για όλα τα πλοία και οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ «έχουν λάβει θέσεις κι έχουν προετοιμαστεί» για να διασφαλίσουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, ανακοίνωσε σήμερα η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, μία ημέρα μετά από την ανταλλαγή πυρών μεταξύ ιρανικών και αμερικανικών δυνάμεων, κι ενώ το Ιράν ανακοίνωσε ότι έχει κλείσει την κρίσιμη θαλάσσια δίοδο.

Η Τεχεράνη νωρίτερα ανακοίνωσε το κλείσιμο του Στενού, με αφορμή την επίθεση σε πλοίο στη θαλάσσια οδό, θέτοντας για άλλη μια φορά υπό αμφισβήτηση πρωτόκολλο συμφωνίας που υπέγραψαν στις 17 Ιουνίου τα δύο εμπόλεμα μέρη.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ, που μεσολαβεί για την επίλυση της σύγκρουσης αυτής, συνεχίζει να μάχεται για «αποκλιμάκωση», καλώντας τις δύο πλευρές να «επιδείξουν αυτοσυγκράτηση».

Σύμβουλος Χαμενεΐ: Το Στενό του Ορμούζ είναι πιο σημαντικό από δεκάδες ατομικές βόμβες

Ένας σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δήλωσε ότι το Στενό του Ορμούζ είναι πιο σημαντικό από «δεκάδες ατομικές βόμβες», δεσμευόμενος να προστατεύσει αυτή τη ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό.

«Αυτή η στρατηγική θαλάσσια οδός είναι πιο σημαντική από δεκάδες ατομικές βόμβες, και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα την προστατεύσει», ανέφερε ο Μοχσέν Ρεζάε, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Ιρανός αξιωματούχος: Το Ορμούζ λειτουργεί ως στρατηγικό αποτρεπτικό μέσο

Ο Μοχσέν Ρεζάε, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, δήλωσε ότι το Στενό του Ορμούζ είναι «ένα από τα συστατικά στοιχεία της αποτρεπτικής δύναμης της χώρας και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση της ασφάλειας και των εθνικών συμφερόντων».

«Το Ορμούζ λειτουργεί ως στρατηγικό αποτρεπτικό μέσο και το Ιράν θα προστατεύσει τα συμφέροντα και την ασφάλεια της χώρας βασιζόμενο στις αμυντικές του δυνατότητες και την εθνική του ισχύ», δήλωσε ο Ρεζάε σε σχόλια που αναφέρθηκαν από το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Πηγή: skai.gr

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