Συρία: Έκκληση Άσαντ για βοήθεια μετά το φονικό σεισμό - «Ο ουρανός έβρεχε πέτρες» δήλωσαν Σύροι στον ΟΗΕ

Ο Σύρος πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ απηύθυνε σήμερα Δευτέρα έκκληση για διεθνή βοήθεια προκειμένου να ανοικοδομηθούν οι περιοχές της χώρας του που καταστράφηκαν από τον σεισμό, κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον συντονιστή έκτακτης βοήθειας του ΟΗΕ, ανακοίνωσε η συριακή προεδρία.

Η Δαμασκός είναι απομονωμένη στη διπλωματική σκηνή μετά τον εμφύλιο πόλεμο που ξέσπασε από τη βίαιη καταστολή μιας λαϊκής εξέγερσης κατά της κυβέρνησης το 2011. Η απομόνωση αυτή περιπλέκει τις διεθνείς προσπάθειες για την προώθηση της βοήθειας στα θύματα του σεισμού της 6ης Φεβρουαρίου.

Ο πρόεδρος Άσαντ "υπογράμμισε τη σημασία των διεθνών προσπαθειών που στοχεύουν στη βοήθεια για την ανοικοδόμηση των υποδομών στη Συρία", σύμφωνα με την ανακοίνωση της προεδρίας.

Παράλληλα, τα Λευκά Κράνη, η συριακή ομάδα διάσωσης, ανακοίνωσε ότι οι νεκροί στη βορειοδυτική Συρία από τον σεισμό ανέρχονται σε 2.274, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Όπως δήλωσαν, τα στοιχεία τους που περιλαμβάνουν περισσότερους από 12.400 τραυματίες έχουν διασταυρωθεί με ιατρικές πηγές.

Ο Μάρτιν Γκρίφιθς, αναπληρωτής γενικός γραμματέας του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις, συνάντησε επίσης σήμερα στη Δαμασκό τον επικεφαλής της συριακής διπλωματίας Φαϊσάλ Μοκντάντ. Είχε μεταβεί νωρίτερα στο Χαλέπι, πόλη της βόρειας Συρίας που τελεί υπό τον έλεγχο των κυβερνητικών δυνάμεων, όπου ο σεισμός άφησε πίσω του περισσότερους από 200.000 άστεγους, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.



