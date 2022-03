Ο ανθρωπιστικός διάδρομος που οργανώθηκε για να απομακρυνθούν άμαχοι από την πολιορκημένη Σούμι θα συνεχίσει να λειτουργεί σήμερα, ανήγγειλε ο περιφερειάρχης Ντμίτρο Ζιβίτσκι.

Περίπου 5.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν με λεωφορεία από την πόλη 250.000 κατοίκων (βορειοανατολική Ουκρανία) μετά τη συμφωνία της Μόσχας και του Κιέβου για τον διάδρομο αυτόν, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Περίπου 1.000 ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα μπόρεσαν επίσης να φύγουν προς την πόλη Πολτάβα, στην κεντρική Ουκρανία.

Συμφωνα με το ΒΒC ανθρωπιστικοι διάδρομοι θα δημιουργηθούν ξανά απο τις 10 το πρωι για το Κίεβο, το Τσερνίχιβ, το Χάρκοβο και τη Μαριούπολη, ενω η Ρωσια εχει ανακοινώσει κατάπαυση του πυρος απο τις 9 το πρωι.

#BREAKING Russia announces humanitarian ceasefire for Wednesday morning, according to agencies pic.twitter.com/GM2Rh8diWJ