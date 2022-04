Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας συνεχίζονται διαδικτυακά.

Στη συνάντηση που είχε στη Μόσχα με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο Πούτιν εξέφρασε την ελπίδα ότι οι διαπραγματεύσεις με την ουκρανική πλευρά θα έχουν «θετικό αποτέλεσμα».

