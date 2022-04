Με ένα tweet ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου και μέλος της διαπργαματευτικής ομάδας της Ουκρανίας, Μιχαΐλο Ποντολιάκ, ενημέρωσε ότι το γερμανικό κοινοβούλιο έδωσε το πράσινο φως για την παράδοση βαρέως οπλισμού στην Ουκρανία.

«Η Γερμανία μίλησε. 586 ψήφοι για την παροχή βαρέων όπλων στην Ουκρανία! Εντυπωσιακή ενότητα της Bundestag. Αυτή η ψηφοφορία θα μείνει στην ιστορία ως ένα από τα τελευταία καρφιά στο φέρετρο του λόμπι του Πούτιν στην Ευρώπη και ως η επιστροφή της ηγεσίας της Γερμανίας».

Germany has said its word. 586 votes for providing Ukraine with heavy weapons! Impressive unity of the Bundestag. This vote will go down in history as one of the last nails in the coffin of Putin's lobbying in Europe and as the return of 🇩🇪 leadership.