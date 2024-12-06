Λογαριασμός
Νεκρό κοριτσάκι 5 ετών στη δομή φιλοξενίας του Σχιστού

Για τον θάνατο της 5χρονης διεξάγουν έρευνα οι αρχές της ΕΛΑΣ- Διατάχθηκε διοικητική έρευνα της υπόθεσης

Σχιστό: Νεκρή 5χρονη στη δομή φιλοξενίας

Ένα θλιβερό συμβάν σημειώθηκε χθες το βράδυ στη δομή φιλοξενίας του Σχιστού.

Πεντάχρονο παιδί συριακής καταγωγής, μετά από αδιαθεσία, μεταφέρθηκε στο ιατρείο της δομής όπου έλαβε συντηρητική αγωγή.

Κατόπιν εκδόθηκε  παραπεμπτικό από την παιδίατρο για τη μεταφορά του στο Τζάνειο Νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την υπόθεση διερευνούν οι αρμόδιες αρχές της ΕΛΑΣ, ενώ παράλληλα διενεργείται και διοικητική έρευνα της υπόθεσης.

