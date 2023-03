Στο Τενεσί η Τζιλ Μπάιντεν για την αγρυπνία στη μνήμη των θυμάτων του μακελειού

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ Τζιλ Μπάιντεν θα παραστεί απόψε σε αγρυπνία στο Νάσβιλ του Τενεσί, στη μνήμη των θυμάτων του μακελειού σε σχολείο της πόλης.

«Τα παιδιά μας αξίζουν καλύτερα», σχολίασε τη Δευτέρα η σύζυγος του αμερικανού προέδρου, μετά τη φονική επίθεση που εξαπέλυσε μια 28χρονη σε ιδιωτικό σχολείο.

Ύστερα από ένα ταξίδι στο Οχάιο, η πρώτη κυρία των ΗΠΑ επισκέπτεται απόψε την πρωτεύουσα της πολιτείας Τενεσί, έγραψε η εκπρόσωπός της Βανέσα Βαλντίβια σε ανάρτησή της στο Twitter.

