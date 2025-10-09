Σούζαν Κένταλ Νιούμαν: Πέθανε η ηθοποιός, κόρη του θρυλικού Πολ Νιούμαν

Η Σούζαν Κένταλ Νιούμαν, ηθοποιός, παραγωγός, ακτιβίστρια και πρωτότοκη κόρη του θρυλικού ηθοποιού του Χόλιγουντ Πολ Νιούμαν, πέθανε σε ηλικία 72 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της.

Σύμφωνα με τη νεκρολογία που δημοσιεύτηκε στους New York Times, η Σούζαν απεβίωσε στις 2 Αυγούστου του τρέχοντος έτους, λόγω επιπλοκών που σχετίζονταν με χρόνιες παθήσεις.

«Η Σούζαν Κένταλ Νιούμαν θα θυμάται για την οξυδέρκεια και το πνεύμα της, τη γενναιοδωρία και την αγάπη της, καθώς και την αφοσίωσή της στην οικογένεια και τους φίλους της. Θα μας λείψει πολύ», ανέφερε η οικογένεια στην ανακοίνωσή της.

Ξεκίνησε την καριέρα της ως ηθοποιός και στη συνέχεια πέρασε πίσω από τις κάμερες, ως τηλεοπτική παραγωγός. Μάλιστα, ήταν υποψήφια για Emmy για τη δουλειά της στην τηλεταινία The Shadow Box (1980), που σκηνοθέτησε ο πατέρας της και στην οποία πρωταγωνιστούσε η θετή της μητέρα, Τζόαν Γούντγουορντ, βραβευμένη με Όσκαρ.

Την ίδια χρονιά, εντάχθηκε στο Ίδρυμα Σκοτ Νιούμαν, το οποίο είχε δημιουργήσει ο πατέρας της στη μνήμη του αδελφού της Σκοτ, που πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών το 1978. Ως εκτελεστική διευθύντρια του Ιδρύματος, η Σούζαν συνεργάστηκε με εθνικούς οργανισμούς, κατέθεσε στο Κογκρέσο για την πρόληψη της εξάρτησης από ουσίες και έδωσε διαλέξεις σε πανεπιστήμια, νοσοκομεία και κοινωνικές οργανώσεις σε ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία και Μεξικό.

Συνεργάστηκε με το Υπουργείο Παιδείας της Καλιφόρνια για προγράμματα σχετικά με την επιρροή των μέσων ενημέρωσης στη χρήση ουσιών και επιμελήθηκε τη δημιουργία εκπαιδευτικών οδηγών, όπως το Drug-Free Kids: A Parent’s Guide. Ήταν, επίσης, επικεφαλής ενός πρωτοποριακού προγράμματος στο οποίο μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημιουργούσαν δικές τους αντικαπνιστικές και αντιναρκωτικές διαφημίσεις, οι καλύτερες από τις οποίες προβάλλονταν πανεθνικά.

Αργότερα, ίδρυσε την εταιρεία Newman Consulting Company, προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε κρατικούς φορείς, εταιρείες και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για προγράμματα πρόληψης, καμπάνιες ευαισθητοποίησης και στρατηγικές χρηματοδότησης.

Ο Πολ Νιούμαν το 1993

Παρήγαγε, επίσης, μια σειρά ακουστικών βιβλίων κλασικής λογοτεχνίας για τη Simon & Schuster, με τα έσοδα να στηρίζουν προγράμματα οικογενειακού αλφαβητισμού — έργο που της χάρισε υποψηφιότητα για Grammy.

Η δράση της επεκτάθηκε αργότερα και σε άλλους τομείς: εκπαίδευση, δικαιοσύνη ανηλίκων, περιβαλλοντική προστασία, δημόσια υγεία, έρευνα για το μελάνωμα και τη λευχαιμία, αλλά και στήριξη οργανώσεων βάσης και κοινοτήτων σε κίνδυνο.

Η Σούζαν αφήνει πίσω της την αδελφή της Στέφανι (71 ετών), καθώς και τρεις ετεροθαλείς αδελφές από τον γάμο του πατέρα της με τη Γούντγουορντ: τη Νελ, τη Μελίσα και την Κλέα.

Σε συνέντευξή της το 2015 στο Vanity Fair, η Νιούμαν είχε μιλήσει ανοιχτά εναντίον του Ρόμπερτ Φόρεστερ, τότε CEO της εταιρείας Newman’s Own, η οποία διαθέτει όλα τα καθαρά της κέρδη σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Η Σούζαν υποστήριξε ότι μετά τον θάνατο του πατέρα της το 2008, πολλές από τις υποσχέσεις και τα σχέδιά του για τις κόρες του παραμερίστηκαν. Σύμφωνα με την ίδια, ο Πολ Νιούμαν είχε προβλέψει τη δημιουργία φιλανθρωπικών ιδρυμάτων υπό τη διαχείριση των παιδιών του, με συμμετοχή τους στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Αντίθετα, όπως είπε, ο Φόρεστερ «πήρε τα κλειδιά του βασιλείου», συγκεντρώνοντας τον έλεγχο και αλλοιώνοντας τα σχέδια του πατέρα της — εξέλιξη που, όπως κατήγγειλε, οδήγησε ακόμη και στο κλείσιμο του Scott Newman Center το 2013.

Ο Φόρεστερ αρνήθηκε τις κατηγορίες, λέγοντας ότι οι ισχυρισμοί της ήταν «εντελώς αναληθείς».

