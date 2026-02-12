Λογαριασμός
Σοκαριστικό βίντεο από την Σανγκάη: Άνοιξε η γη και «κατάπιε» εργοτάξιο

Στα πλάνα φαίνεται να υποχωρεί ξαφνικά το έδαφος και η τεράστια τρύπα να καταπίνει τα πάντα, ενώ οι εργάτες τρέχουν πανικόβλητοι να σωθούν

Ένα σοκαριστικό βίντεο από τεράστια καθίζηση σε εργοτάξιο αυτοκινητόδρομου στην Σαγκάη της Κίνας κάνει το γύρο του διαδικτύου. 

Στα πλάνα φαίνεται να υποχωρεί  ξαφνικά το έδαφος και η τεράστια τρύπα να καταπίνει τα πάντα, μέχρι και τα κοντέινερ του εργοταξίου, ενώ οι εργάτες τρέχουν πανικόβλητοι να σωθούν. 

Η Σαγκάη αντιμετωπίζει συνεχείς κινδύνους καθίζησης λόγω των μαλακών εδαφών, της υπερβολικής άντλησης υπόγειων υδάτων και των λεπτών στρωμάτων άμμου και κενών από την αστική κατασκευή.

Αυτοί οι παράγοντες συχνά προκαλούν καθιζήσεις, που κυμαίνονται από μικρές λακκούβες έως μεγάλες καταβόθρες, όπως σε αυτό το περιστατικό.

