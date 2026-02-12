Ένα σοκαριστικό βίντεο από τεράστια καθίζηση σε εργοτάξιο αυτοκινητόδρομου στην Σαγκάη της Κίνας κάνει το γύρο του διαδικτύου.

Shocking footage shows a massive sinkhole suddenly opening and swallowing a large section of roadway in Shanghai, China. pic.twitter.com/rkv0bUtb0X February 12, 2026

Στα πλάνα φαίνεται να υποχωρεί ξαφνικά το έδαφος και η τεράστια τρύπα να καταπίνει τα πάντα, μέχρι και τα κοντέινερ του εργοταξίου, ενώ οι εργάτες τρέχουν πανικόβλητοι να σωθούν.

Η Σαγκάη αντιμετωπίζει συνεχείς κινδύνους καθίζησης λόγω των μαλακών εδαφών, της υπερβολικής άντλησης υπόγειων υδάτων και των λεπτών στρωμάτων άμμου και κενών από την αστική κατασκευή.

Αυτοί οι παράγοντες συχνά προκαλούν καθιζήσεις, που κυμαίνονται από μικρές λακκούβες έως μεγάλες καταβόθρες, όπως σε αυτό το περιστατικό.

