Την ώρα που ο Μέισον Γκρίνγουντ φέρεται να έχει προσαχθεί ως ύποπτος για επίθεση και βιασμό, ένα σοκαριστικό ηχητικό ντοκουμέντο κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Σε αυτό, ακούγεται ο Άγγλος επιθετικός να πιέζει τη σύντροφό του, Χάριετ Ρόμπσον, να κάνει σεξ μαζί του, παρότι εκείνη αρνείται.

Όλα αυτά ενώ η νεαρή σύντροφός του σόκαρε με το βίντεο και τις φωτογραφίες που δημοσίευσε και όπου διακρίνεται με αίματα και μώλωπες.

Ο σοκαριστικός διάλογος έχει ως εξής:

-Σήκωσε τα γ@@@να πόδια σου!

-Όχι, δεν θέλω να κάνω σεξ.

-Δεν δίνω μία τι θέλεις, σκάσε.

-Σταμάτα να βάζεις το π@@@ σου εκεί, δεν θέλω να κάνω σεξ μαζί σου.

-Δεν με νοιάζει αν θες να κάνεις σεξ μαζί μου, ακούς;

-Γιατί το κάνεις αυτό;

-Γιατί στο ζήτησα ευγενικά και δεν το έκανες.

A woman called Harriet Robson, who is reported to be going out with Man United’s Mason Greenwood, has posted shocking images & audio on her Insta Stories



