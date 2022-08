Σικάγο: Αυτοκίνητο πέφτει πάνω σε πλήθος ανθρώπων- 3 νεκροί -Σοκαριστικό βίντεο

Τρεις άνδρες σκοτώθηκαν και ένας τέταρτος τραυματίστηκε σοβαρά όταν ένας οδηγός τους χτύπησε με μεγάλη ταχύτητα μπροστά από ένα από τα μακροβιότερα LGBTQ μπαρ του Σικάγο το πρωί της Κυριακής. Ένα τρομακτικό βίντεο δείχνει τον οδηγό να πέφτει πάνω στα θύματα στη λεωφόρο South Jeffery Boulevard στη γειτονιά South Shore.

Warning: Graphic video.



3 dead, 1 injured after a driver appears to intentionally strike a group of men in the street near 71st and Jeffery in #Chicago around 5 a.m. Sunday. Offender remains at large. pic.twitter.com/wa2ZNFW1FB