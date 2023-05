Ιταλία: Η φονική κακοκαιρία «γονάτισε» την Εμίλια Ρομάνα - Τουλάχιστον 9 νεκροί, 50.000 άνθρωποι χωρίς ρεύμα (Βίντεο, Εικόνες)

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από το πρωτοφανές κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την Βόρεια Ιταλία και συγκεκριμένα, την περιφέρεια Εμίλια Ρομάνια, ενώ δεν υπάρχει ακόμη ξεκάθαρη εικόνα σχετικά με το αν υπάρχουν αγνοούμενοι.

Ανάμεσα στα θύματα ήταν ένας ηλικιωμένος άνδρας και ένα ζευγάρι που ήταν ιδιοκτήτης εταιρείας που δραστηριοποιούνταν στον αγροτικό τομέα, σύμφωνα με την Corriere della Sera. Το πτώμα μιας Γερμανίδας βρέθηκε επίσης σε παραλία στο Cesenatico, μια πόλη δίπλα στις ακτές της Αδριατικής.

Massive floods and landslides after heavy rains in Emilia-Romagna region, Italy 🇮🇹



