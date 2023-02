Αγγίζουν τις 42.000 οι νεκροί σε Τουρκία και Συρία

Κοντά στις 42.000 υπολογίζονται μέχρι τώρα οι νεκροί, σε Τουρκία και Συρία, από το φονικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ με επίκεντρο το Καχραμανμαράς.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, στην Τουρκία οι νεκροί ξεπερνούν τους 36.100 (36.187), ενώ στην Συρία αγγίζει τις 6.000 (5.800).



Ωστόσο, οι διασώστες συνεχίζουν να βρίσκουν επιζώντες: Μια μητέρα και τα δύο παιδιά της διασώθηκαν στην Αντιόχεια της Τουρκίας, 228 ώρες μετά τον πρώτο σεισμό.



Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δηλώνει ότι η «ζώνη με τη μεγαλύτερη ανησυχία» είναι η βορειοδυτική Συρία, όπου η οργή για την αργή παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας αυξάνεται.



Ταυτόχρονα ο ΟΗΕ κάνει έκκληση για βοήθεια ύψους 397 εκατομμυρίων δολαρίων στους Σύρους επιζώντες, καθώς υπάρχει άμεση ανάγκη για στέγη, υγειονομική περίθαλψη και φαγητό.



More than 35,400 have so far died in twin quakes in southern Türkiye, but hope endures as more survivors emerge from the rubble



