Σεισμός 6,4 βαθμών ανοικτά των Βανουάτου

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,4 βαθμών καταγράφηκε ανοικτά των Βανουάτου, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε περίπου 50 χιλιόμετρα από το γαλλόφωνο χωριό Πορτ-Ολρί στο νησί Εσπίριτου Σάντου.

Το κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό (PTWC) ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος τσουνάμι από τον σεισμό, ο οποίος έγινε αισθητός στις 13:30 τοπική ώρα (04:30 ώρα Ελλάδας).

Σεισμική δόνηση 6,4 βαθμών καταγράφτηκε σήμερα ανοικτά των Βανουάτου, ανέφερε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS), έναν χρόνο και πλέον έπειτα από πολύ ισχυρή, καταστροφική σεισμική δόνηση που είχε αφήσει πίσω 14 νεκρούς.

Το επίκεντρο του σημερινού σεισμού εντοπίστηκε κάπου πενήντα χιλιόμετρα του Πορτ-Ολρί, γαλλόφωνου χωριού στο νησί Εσπίριτου Σάντου.

Το κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό (PTWC) διαβεβαίωσε πως δεν υπάρχει κίνδυνος τσουνάμι εξαιτίας του σεισμού, που έγινε αισθητός λίγο πριν από τις 13:30 (σ.σ. τοπική ώρα· 04:30 ώρα Ελλάδας).

Η Ανζελίκ Φρανκ, υπάλληλος σε τουριστική δομή πλάι στη θάλασσα, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο σεισμός ήταν «πολύ δυνατός» και διήρκεσε σχεδόν ένα λεπτό, αλλά δεν διαπίστωσε να υπάρχουν ζημιές γύρω της.

Οι ισχυροί σεισμοί είναι συχνοί στα Βανουάτου, αρχιπέλαγος 320.000 κατοίκων, κοντά στο επίπεδο της θάλασσας, πάνω στον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού, περιοχή με έντονη τεκτονική δραστηριότητα.

Τη 17η Δεκεμβρίου 2024, πολύ ισχυρός σεισμός 7,3 βαθμών έπληξε τα Βανουάτου καταστρέφοντας δρόμους και κτίρια στην πρωτεύουσα Πορτ Βίλα και στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον δεκατέσσερις ανθρώπους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

