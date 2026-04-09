Ρούτε: Ο Ρούμπιο έχει δίκιο όταν λέει ότι η συμμαχία δεν μπορεί να είναι μονόπλευρη - Ανταποκρινόμαστε στα αιτήματα του Τραμπ

Ο Γενικός Γραμματέας του NATO, Μαρκ Ρούτε, τόνισε από την Ουάσινγκτον ότι η αμερικανική ηγεσία είναι απολύτως απαραίτητη ώστε η ελευθερία να αποτελεί τον κανόνα και όχι την εξαίρεση. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η δέσμευση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην πρόοδο βοήθησε να αναστραφεί μια περίοδος στασιμότητας, υπενθυμίζοντας στην Ευρώπη ότι οι αξίες πρέπει να υποστηρίζονται από ισχυρή στρατιωτική ισχύ.

Αναφερόμενος στην αμυντική δέσμευση των συμμάχων, σημείωσε ότι η συμφωνία για τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ θα συμβάλει ώστε το μέλλον του NATO να μην χαρακτηρίζεται από υπερβολική εξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως είπε, οι σύμμαχοι κινούνται ταχύτερα για την ενίσχυση των αμυντικών τους προϋπολογισμών, την αύξηση των ενόπλων δυνάμεων και την ανάπτυξη των απαραίτητων δυνατοτήτων, αν και απαιτούνται ακόμη περισσότερες προσπάθειες.

Ο Ρούτε σημείωσε επίσης ότι η Ευρώπη αναλαμβάνει μεγαλύτερο μερίδιο στην άμυνα, καθώς η Συμμαχία μεταβαίνει από μια σχέση «ανθυγιεινής αλληλεξάρτησης» σε μια πραγματική διατλαντική συνεργασία. Τόνισε ότι οι σύμμαχοι ανταποκρίνονται σε μεγάλο βαθμό στις απαιτήσεις των Ηνωμένες Πολιτείες.

«Όταν ήρθε η ώρα να παράσχουν την υλικοτεχνική και λοιπή υποστήριξη που χρειάζονταν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν, ορισμένοι σύμμαχοι ήταν, το λιγότερο, κάπως αργοί. Για να είμαστε δίκαιοι, ήταν και λίγο έκπληκτοι. Προκειμένου να διατηρηθεί το στοιχείο της έκπληξης για τις αρχικές επιθέσεις, ο πρόεδρος Τραμπ επέλεξε να μην ενημερώσει εκ των προτέρων τους συμμάχους», δήλωσε ο Ρούττε κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Ουάσιγκτον. «Αλλά αυτό που βλέπω είναι ότι σύμμαχοι προσφέρουν τεράστια υποστήριξη. Σχεδόν χωρίς εξαίρεση, οι σύμμαχοι κάνουν ό,τι ζητάει η Αμερική. Έχουν ακούσει τα αιτήματα του προέδρου Τραμπ και ανταποκρίνονται σε αυτά», δήλωσε χαρακτηριστκά ο Ρούτε.

«Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, έχει απολύτως δίκιο όταν λέει ότι μια συμμαχία δεν μπορεί να είναι μονόπλευρη», σημείωσε ο Ρούτε. Υπενθύμισε, ακόμη, ότι η Συμμαχία δεν ήταν ποτέ μονόπλευρη, αναφερόμενος στη συνεργασία στρατευμάτων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και τον Καναδά, οι οποίοι πολέμησαν και θυσιάστηκαν μαζί στο Αφγανιστάν.

Ακόμη, εξέφρασε την πεποίθηση ότι μια ισχυρότερη Ευρώπη μέσα σε ένα ισχυρότερο NATO δεν θα θεωρήσει δεδομένη την αμερικανική ηγεσία, τονίζοντας ότι χάρη σε αυτήν και στη συλλογική δέσμευση για ασφάλεια και ελευθερία, η Συμμαχία γίνεται όλο και πιο ισχυρή.

Οι δηλώσεις του Ρούτε έγιναν μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη. Όπως ανέφεραν διπλωμάτες στο Reuters, ο Ρούτε ενημέρωσε ορισμένους συμμάχους ότι ο Τραμπ επιθυμεί συγκεκριμένες δεσμεύσεις μέσα στις επόμενες ημέρες για τη συνδρομή στην εξασφάλιση της ασφάλειας στο Στενό του Ορμούζ.

Πηγή: skai.gr

