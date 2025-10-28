Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ είχε συνομιλίες στη Μόσχα με τον Σύρο ομόλογό του, Μουρχάφ Αμπού Κάσρα, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, οι υπουργοί Ρωσίας και Συρίας συζήτησαν «την πρακτική εφαρμογή πολλά υποσχόμενων τομέων διμερούς συνεργασίας», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο.

Στα μέσα Οκτωβρίου, όπως υπενθυμίζει το Reuters, ο Σύρος πρόεδρος Άχμεντ αλ-Σαράα επισκέφθηκε τη Μόσχα και συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, δεσμευόμενος να τηρήσει όλες τις προηγουμένως υπογεγραμμένες συμφωνίες μεταξύ των δύο χωρών - μια δέσμευση που θεωρείται ως ένδειξη ότι οι δύο κύριες στρατιωτικές βάσεις της Ρωσίας στη Συρία παραμένουν ασφαλείς.



