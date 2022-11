Μεγάλη φωτιά σε διώροφη αποθήκη στην πλατεία Κομσομόλσκαγια στη Μόσχα - Δείτε βίντεο

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής σε διώροφη αποθήκη στην πλατεία Κομσομόλσκαγια στη Μόσχα.

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πυκνό καπνό να βγαίνει από το κτίριο.

Η αποθήκη περιείχε τούβλα με την έκταση της πυρκαγιάς να φτάνει τα 2.000 τετραγωνικά.

A fire has broken out in a two-story brick warehouse building near Komsomolskaya Square in central Moscow, the Russian Emergencies Ministry said. courtesy @SputnikInt #Moscow #Fire #Russia pic.twitter.com/Gczi7yacqG

Στη σημειο έχουν σπεύσει δυνάμεις της πυροσβεστικής.

In #Moscow, near the Komsomolskaya Square, a strong fire. According to preliminary data, the warehouse is on fire. It is reported that the fire area is about two thousand square meters. pic.twitter.com/82OfnLlDwP