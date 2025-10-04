Ρόμπι Γουίλιαμς: Ακυρώθηκε η συναυλία του στην Κωνσταντινούπολη

Λίγες μόνο εικοσιτετράωρα μετά τη μεγάλη συναυλία που έδωσε στην Αθήνα, ο Βρετανός σταρ της ποπ Ρόμπι Γουίλιαμς ετοιμαζόταν για την επόμενη μεγάλη βραδιά της περιοδείας του στην Κωνσταντινούπολη, όμως, τελικά ανακοίνωσε πως δεν πρόκειται να τραγουδήσει μπροστά στο τουρκικό κοινό.



Η συναυλία θα γινόταν την Τρίτη 7 Οκτωβρίου, όμως οι έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λόγω κατηγοριών ότι είναι «σιωνιστής», προκάλεσαν τη ματαίωση της συναυλίας.



Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η εφημερίδα Turkiye Today, η διοργανώτρια εταιρεία επικαλέστηκε ως λόγους για την ακύρωση την αντίδραση του κοινού και τους πιθανούς κινδύνους για την ασφάλεια.

Σε ανάρτησή του το Σάββατο στο Instagram, ο Βρετανός τραγουδιστής έγραψε ότι «οι αρχές της πόλης ακύρωσαν τη συναυλία για λόγους δημόσιας ασφαλείας. Το τελευταίο που θα ήθελα θα ήταν να ριψοκινδυνεύσω την ασφάλεια των θαυμαστών μου - η ασφάλειά τους έρχεται πρώτη».

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Κωνσταντινούπολη θα ήταν ο τελευταίος σταθμός της περιοδείας και μάλιστα ότι θα εμφανιζόταν για πρώτη φορά εκεί: «Λυπάμαι βαθιά. Περιμέναμε αυτή τη συναυλία, αλλά η απόφαση να ακυρωθεί ήταν πέρα από τον έλεγχό μας».



Σημειώνεται ότι ο τραγουδιστής, ο οποίος είχε ιδιαίτερη σχέση με την Τουρκία μέσω της συζύγου του, Άιντα Φιλντ, που έχει γεννηθεί στην Τουρκία, αντιμετώπισε έντονη αντίδραση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η κριτική επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στη μητέρα της Φιλντ, Γκουέν Φιλντ, η οποία είναι εβραϊκής καταγωγής.

Ο Γουίλιαμς είχε εξηγήσει το 2023 κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στο Τελ Αβίβ ότι η σύζυγός του είναι Εβραία, οπότε τα παιδιά τους μεγαλώνουν ως Εβραίοι.

«Μεγαλώνω τα παιδιά μου ως Εβραίους και είμαι ευγνώμων για τον εβραϊκό λαό», δήλωσε ο Γουίλιαμς το 2023 κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στο Τελ Αβίβ. Συνέχισε: «Η γυναίκα μου είναι Εβραία, άρα και τα παιδιά μου είναι Εβραία. Μου αρέσει να διατηρώ μερικές από τις παραδόσεις στην οικογένεια, απλώς από σεβασμό προς εσάς και την ιστορία τους».

Έχει επίσης ένα τατουάζ στον καρπό του με την εβραϊκή λέξη «simcha», που σημαίνει ευτυχία.

Ο Γουίλιαμς είχε επικριθεί το 2015 και για την προγραμματισμένη συναυλία του στο Τελ Αβίβ. Οι υποστηρικτές του κινήματος BDS υποστήριξαν ότι η συναυλία στο Ισραήλ θα νομιμοποιούσε τις ισραηλινές πολιτικές κατά των Παλαιστινίων.

Παρότι άλλοι καλλιτέχνες όπως ο Ρότζερ Γουότερς, ένα από τα ιδρυτικά μέλη των Pink Floyd, τον είχαν προτρέψει να ακυρώσει τη συναυλία, ο Βρετανός καλλιτέχνης εμφανίστηκε κανονικά μπροστά σε 40.000 θεατές.



Πηγή: skai.gr

