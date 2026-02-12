Η μακροχρόνια εμμονή του Έλον Μασκ με τη διατήρηση της λευκής φυλετικής πλειοψηφίας εντείνεται.

Σύμφωνα με ανάλυση της Guardian για τη δραστηριότητά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο δημοσίευσε περιεχόμενο σχετικά με την υποτιθέμενη απειλή κατά της λευκής φυλής, έκανε νύξεις για «φυλετική επιστήμη» ή προώθησε θεωρίες συνωμοσίας κατά των μεταναστών τις 26 από τις 31 ημέρες του Ιανουαρίου.

Οι αναρτήσεις αυτές στην πλατφόρμα του, X, αντανακλούν μια ανανεωμένη υιοθέτηση υλικού που ειδικοί σε θέματα εξτρεμισμού περιγράφουν ως «λευκή υπεροχή» (white supremacist).

«Οι λευκοί είναι μια μειοψηφία που πεθαίνει γρήγορα», δήλωσε ο Μασκ στις 22 Ιανουαρίου, αναδημοσιεύοντας βίντεο ενός Ιρλανδού ακτιβιστή κατά της μετανάστευσης για τις δημογραφικές αλλαγές.

Whites are a rapidly dying minority https://t.co/Kvoe9YO5Ys — Elon Musk (@elonmusk) January 22, 2026

Βασικά σημεία της ρητορικής του

Ο Μασκ ισχυρίζεται επανειλημμένα ότι οι λευκοί αντιμετωπίζουν συστηματικές διακρίσεις, ενώ υιοθετεί τη συνωμοσιολογική θεωρία περί εν εξελίξει γενοκτονίας των λευκών παγκοσμίως.

Ειδικοί, όπως ο Γουίλιαμ Μπράνιφ, επισημαίνουν ότι ο Μασκ προωθεί τη θεωρία ότι οι φιλελεύθερες ελίτ ή οι Εβραίοι συνωμοτούν για να αντικαταστήσουν τους λευκούς πληθυσμούς μέσω της μετανάστευσης.

Η Χάιντι Μπέιριτς, συνιδρύτρια του Global Project Against Extremism, δήλωσε: «Αν αφαιρούσατε το όνομα του Έλον Μασκ από αυτά, θα πίστευα ότι πρόκειται για οπαδό της λευκής υπεροχής».

Αλληλεπίδραση με ακροδεξιές προσωπικότητες

Ο Μασκ συχνά αλληλεπιδρά με λογαριασμούς εξτρεμιστών, όπως ο Μάρτιν Σέλνερ, ιδρυτής του εθνοταυτοτικού κινήματος στην Αυστρία. Ο Σέλνερ έχει προωθήσει την ιδέα της «επαναμετανάστευσης» - δηλαδή την εθνοκάθαρση των δυτικών χωρών από μη λευκούς.

Παράλληλα, ο Μασκ έχει απαντήσει καταφάτικά σε αναρτήσεις που ισχυρίζονται ότι:

Οι Δημοκρατικοί έχουν ως επίσημη ατζέντα τη «γενοκτονία των λευκών».

Οι λευκοί θα «σφαγιαστούν» αν γίνουν μειοψηφία.

Οι λευκοί άνδρες που δεν αντιδρούν είναι «αξιοθρήνητοι προδότες».

Η απάντηση του Μασκ

Ο ίδιος ο Έλον Μασκ αρνείται επανειλημμένα ότι είναι ρατσιστής ή αντισημίτης. Σε συνεντεύξεις του, έχει δηλώσει ότι δεν υποστηρίζει τη «θεωρία της μεγάλης αντικατάστασης» και ότι δεν είναι ναζί. Παρουσιάζει τις απόψεις του ως «κοινή λογική» ή απλή παράθεση στατιστικών δεδομένων.

Πηγή: skai.gr

