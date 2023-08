Έβγαλε... πύθωνα σε καβγά στο Τορόντο - Κτυπούσε τον άλλον με το φίδι - Δείτε Βίντεο

Άνδρας χρησιμοποίησε έναν πύθωνα «ως όπλο» κατά την διάρκεια καβγά σε δρόμο του Τορόντο.

Πρόκειται για τον 45χρονο Laurenio Avila ο οποίος συνελήφθη στο σημείο και κατηγορήθηκε για επίθεση με όπλο και πρόκληση αχρείαστου πόνου και ταλαιπωρίας σε ένα ζώο.

Ο Laurenio χτύπησε τον άλλον άνδρα δυνατά με τι φίδι στον ώμο πολλές φορές ώσπου να εμφανιστεί η αστυνομία και να τους χωρίσει.

Το περιστατικό συνέβη στις 10 Μαΐου γύρω στις 24:00, όπως κατέγραψε η κάμερα του έκπληκτου θεατή και η αστυνομία ειδοποιήθηκε ότι ένας άνδρας απειλούσε ανθρώπους με ζωντανό φίδι.

Στο βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται ένας άνδρας να κουνάει ένα φίδι και να χτυπά κάποιον πολλές φορές στη μέση του δρόμου.

Dude uses his pet snake as a weapon during street fight in Toronto 😳 pic.twitter.com/T2lLKaLe4E