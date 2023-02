Πυκνή χιονόπτωση στην Καλιφόρνια- Δρόμοι έκλεισαν, χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Πυκνές χιονοπτώσεις σημειώνονται στη νότια Καλιφόρνια, ως αποτέλεσμα μιας σπάνιας χιονοθύελλας στην περιοχή του Λος Άντζελες, ενώ άλλες περιοχές της συνήθως ηλιόλουστης Πολιτείας απειλούνται με πλημμύρες, λόγω της σφοδρής βροχής.

Η Καλιφόρνια βιώνει μια από τις χειρότερες χιονοθύελλες εδώ και δεκαετίες.

Ορισμένοι βασικοί οδικοί άξονες έχουν κλείσει λόγω του παγετού και του χιονιού. Μεταξύ αυτών είναι και τμήματα του αυτοκινητόδρομου που συνδέει τις ΗΠΑ με το Μεξικό και τον Καναδά – και δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη ότι θα ξανανοίξει σύντομα.

Τα χιόνια μπορεί να έχουν «επικίνδυνες και δυνητικά θανατηφόρες» συνέπειες στους δρόμους της νότιας Καλιφόρνιας, προειδοποίησε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS).

Το χιόνι και οι ισχυροί άνεμοι έχουν προκαλέσει προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Poweroutage, 118.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα.

Ακόμη και οι πεδινές περιοχές που δεν συνηθίζουν να βλέπουν χιόνι, μπορεί να καλυφθούν από ένα λευκό στρώμα, ανέφερε η NWS.

Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης κατακλύσθηκαν από φωτογραφίες Καλιφορνέζων που έδειχναν τις νιφάδες και τις ασπρισμένες αυλές τους. Το φαινόμενο αυτό είναι τόσο σπάνιο για την περιοχή που η μετεωρολογική υπηρεσία υποχρεώθηκε να εξηγήσει στους κατοίκους τη… διαφορά του χιονιού από το χαλάζι.

CALIFORNIA SNOW: Here’s our winter wonderland of a view driving up Highway 9 in Saratoga heading towards Big Basin (before we got stuck behind a pick-up truck that spun out/couldn’t make it up the hill). @abc7newsbayarea pic.twitter.com/INsFnqSTyE