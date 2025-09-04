Δυο πολιτικοί προσκείμενοι στον πρώην πρόεδρο του Ισημερινού Ραφαέλ Κορέα είναι πλέον αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις για τη δολοφονία το 2023 υποψηφίου για την προεδρία της χώρας, καθώς φέρονται να ήταν οι ηθικοί αυτουργοί του εγκλήματος, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη η εισαγγελία της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Πρόκειται για τον Χοσέ Σεράνο, άλλοτε υπουργό και μορφή - κλειδί της κυβέρνησης, και τον Ρόνι Αλεάγα, πρώην βουλευτή της παράταξης του κ. Κορέα, διευκρίνισε η εισαγγελία, συμπληρώνοντας ότι ασκήθηκε επίσης δίωξη σε επιχειρηματία και σημειώνοντας πως και οι τρεις τους βρίσκονται το τρέχον διάστημα στο εξωτερικό.

Ο Φερνάντο Βιγιαβισένσιο, σφοδρός επικριτής του σοσιαλιστή πρώην προέδρου Ραφαέλ Κορέα (2007-2017), δολοφονήθηκε την 9η Αυγούστου 2023 από κολομβιανούς εκτελεστές καθώς έφευγε από αίθουσα όπου είχε μόλις ολοκληρώσει προεκλογική ομιλία στην πρωτεύουσα Κίτο, μια εβδομάδα πριν από τις πρόωρες προεδρικές εκλογές εκείνης της χρονιάς.

Ο άνδρας που τον εκτέλεσε σκοτώθηκε από σωματοφύλακες του υποψηφίου, που έχαιρε υψηλής δημοτικότητας.

Πέντε πρόσωπα που κατηγορήθηκαν πως ενέχονταν στη δολοφονία αυτή καταδικάστηκαν το 2024 να εκτίσουν ποινές κάθειρξης έως και 34 ετών. Έξι φερόμενα ως μέλη της ομάδας εκτελεστών, κολομβιανοί υπήκοοι, που συνελήφθησαν αμέσως μετά τον φόνο, δολοφονήθηκαν με τη σειρά τους στη φυλακή.

Η εισαγγελία ανέφερε μέσω X ότι κατόπιν αιτήματός της, δικαστής στο Κίτο διέταξε την προφυλάκιση του Ρόνι Αλεάγα, που, εν μέσω έρευνας σε βάρος για διαφθορά, κατέφυγε στη Βενεζουέλα πριν από έναν χρόνο.

Ο πρώην υπουργός Χοσέ Σεράνο και ο επιχειρηματίας Χαβιέρ Χορδάν βρίσκονται στις ΗΠΑ. Ο κ. Σεράνο τέθηκε υπό κράτηση στο Μαϊάμι πριν από έναν μήνα, εξαιτίας ζητήματος που αφορά την άδεια παραμονής του στη χώρα.

Οι τρεις κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι με ποινές ως και 26 ετών κάθειρξης για ηθική αυτουργία σε ανθρωποκτονία αν καταδικαστούν.

