Πόσοι είναι οι νεκροί στη Μέση Ανατολή από τον πόλεμο στο Ιράν

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Μέση Ανατολή από την 28η Φεβρουαρίου, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν με την Τεχεράνη να απαντάει με δικές της επιθέσεις εναντίον Ισραήλ, αμερικανικών βάσεων και κρατών του Κόλπου. Τα παρακάτω νούμερα έχουν αναφερθεί έως τις 21 Μαρτίου, χωρίς ανεξάρτητη επιβεβαίωση από το Reuters:

ΙΡΑΝ: 3.220 νεκροί σύμφωνα με την αμερικανική οργάνωση HRANA, εκ των οποίων 1.398 πολίτες, περιλαμβανομένων τουλάχιστον 210 παιδιών. Τα επίσημα ιρανικά μέσα ανέφεραν 1.270 νεκρούς, ενώ ο πρέσβης του Ιράν στον ΟΗΕ ανέφερε στις 6 Μαρτίου τουλάχιστον 1.332 νεκρούς.

ΛΙΒΑΝΟΣ: Περίπου 1.024 νεκροί από ισραηλινές επιθέσεις από τις 2 Μαρτίου. Περισσότερα από 100 παιδιά μεταξύ των νεκρών.

ΙΡΑΚ: Τουλάχιστον 60 νεκροί, κυρίως μέλη των Σιιτικών Δυνάμεων Λαϊκής Κινητοποίησης. Μέλος πληρώματος σκοτώθηκε σε επίθεση σε τάνκερ.

ΙΣΡΑΗΛ: 15 πολίτες νεκροί, μεταξύ των οποίων εννέα από ιρανική πυραυλική επίθεση κοντά στην Ιερουσαλήμ την 1η Μαρτίου. Δύο Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στον νότιο Λίβανο. Τέσσερις Παλαιστίνιες σκοτώθηκαν σε ιρανική επίθεση στη Δυτική Οχθη.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ: 13 στρατιωτικοί νεκροί, εκ των οποίων έξι σε συντριβή αμερικανικού αεροσκάφους ανεφοδιασμού στο Ιράκ και 7 σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ: 8 νεκροί, συμπεριλαμβανομένων δύο στρατιωτικών.

ΚΟΥΒΕΪΤ: 6 νεκροί, εκ των οποίων 2 από ιρανικές επιθέσεις, 2 αστυνομικοί και 2 στρατιώτες.

ΣΥΡΙΑ: 4 νεκροί σε ιρανική πυραυλική επίθεση στη Sweida στις 28 Φεβρουαρίου.

ΟΜΑΝ: 2 νεκροί σε επίθεση drone στις 13 Μαρτίου στην επαρχία Sohar, πρώτη φορά με θύματα στη χώρα. Ένας ακόμη νεκρός από πρόσκρουση σε δεξαμενόπλοιο.

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ: 2 νεκροί από πρόσκρουση σε κατοικία στην Al-Kharj.

ΜΠΑΧΡΕΪΝ: 2 νεκροί σε δύο ξεχωριστές ιρανικές επιθέσεις, η πιο πρόσφατη σε κτίριο κατοικιών στη Μανάμα.

ΓΑΛΛΙΑ: 1 Γάλλος στρατιώτης νεκρός και 6 τραυματίες σε επίθεση drone στο βόρειο Ιράκ κατά την εκπαίδευση αντιτρομοκρατικών δυνάμεων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.