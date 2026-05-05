Το πρώτο θύμα της φερόμενης επιδημίας χανταϊού είχε ήδη πεθάνει εδώ και 21 ημέρες, όταν ο συνεπιβάτης Τζέικ Ρόσμαριν ανάρτησε βίντεο με αγελάδες που είχε δει σε ένα απομακρυσμένο ηφαιστειογενές νησί στον Ατλαντικό, χωρίς να φαίνεται ότι γνώριζε πως το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο επέβαινε επρόκειτο να τεθεί σε καραντίνα.

Αργότερα το ίδιο βράδυ, στις 2 Μαΐου, ο Ρόσμαριν έγραψε: «Για όσους έχουν δει τις πρόσφατες ειδήσεις, ναι, βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στο M/V Hondius», προσθέτοντας ότι δεν επιθυμεί να πει περισσότερα «από σεβασμό προς όσους εμπλέκονται».

Την επόμενη ημέρα, με το πλοίο να παραμένει ακινητοποιημένο ανοιχτά των νησιών του Πράσινου Ακρωτηρίου και χωρίς άδεια αποβίβασης για επιβάτες και πλήρωμα, ένας εμφανώς ταραγμένος Ρόσμαριν έλεγε σε βίντεο: «Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι απολύτως πραγματικό για όλους μας».

«Δεν είμαστε απλώς τίτλοι ειδήσεων. Είμαστε άνθρωποι με οικογένειες, με ζωές, με ανθρώπους που μας περιμένουν στο σπίτι», πρόσθεσε με τρεμάμενη φωνή, συγκρατώντας τα δάκρυά του, ενώ στο πλάνο φαινόταν και η βέρα του.

«Το μόνο που θέλουμε είναι να νιώσουμε ασφαλείς και να επιστρέψουμε σπίτι», κατέληξε.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν δύο ημέρες αφότου είχε εκφράσει τον ενθουσιασμό του για τον εντοπισμό ενός εξαιρετικά απειλούμενου πτηνού, του Wilkins’s Finch, στο νησί Nightingale.

Φόβος στο πλοίο με δεκάδες εγκλωβισμένους

Περίπου 150 άτομα παραμένουν εγκλωβισμένα στο πλοίο, το οποίο είχε επισκεφθεί μερικά από τα πιο απομακρυσμένα μέρη του πλανήτη, όπως το Tristan da Cunha, νησί στον νότιο Ατλαντικό μεταξύ Αργεντινής και Νότιας Αφρικής, όπου ο Ρόσμαριν είχε καταγράψει τις αγελάδες.

Σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης, 3 άτομα – ένα ζευγάρι από την Ολλανδία και ένας Γερμανός – έχουν χάσει τη ζωή τους.

Ο Ρόσμαριν δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχόλιο, ωστόσο οι αναρτήσεις του προσφέρουν μια σπάνια εικόνα της κατάστασης που επικρατεί στο M/V Hondius.

Ο πρώτος επιβάτης που νόσησε, ένας Ολλανδός, πέθανε στις 11 Απριλίου, ενώ το πλοίο κατευθυνόταν προς το Tristan da Cunha. Η σορός του παρέμεινε στο πλοίο έως τις 24 Απριλίου, όταν «αποβιβάστηκε στην Αγία Ελένη, με τη σύζυγό του να συνοδεύει τη διαδικασία επαναπατρισμού», όπως ανέφερε η εταιρεία Oceanwide Expeditions.

Τρεις ημέρες αργότερα, η σύζυγός του νόσησε επίσης και κατέληξε, ενώ ένας ακόμη επιβάτης, Βρετανός, αρρώστησε σοβαρά και διακομίστηκε αεροπορικώς στη Νότια Αφρική.

Οι αρχές της Νότιας Αφρικής επιβεβαίωσαν ότι ο Βρετανός ασθενής, που νοσηλεύεται σε νοσοκομείο στο Γιοχάνεσμπουργκ, βρέθηκε θετικός στον χανταϊό. Αντίστοιχα, οι ολλανδικές αρχές επιβεβαίωσαν την παρουσία του ιού και στη γυναίκα που πέθανε.

Το ταξίδι συνεχίστηκε παρά τους θανάτους

Το Hondius είχε αποπλεύσει τον Μάρτιο από την Ουσουάια της νότιας Αργεντινής, στο πλαίσιο ταξιδιού που προωθούνταν ως εξερεύνηση της Ανταρκτικής φύσης, με τιμές από 14.000 έως 22.000 ευρώ.

Η διαδρομή περιλάμβανε την Ανταρκτική, τα Νησιά Φόκλαντ, τη Νότια Γεωργία, το Nightingale Island, το Tristan da Cunha, την Αγία Ελένη και το Ascension, πριν φτάσει στα ύδατα του Πράσινου Ακρωτηρίου στις 3 Μαΐου.

Την 1η Μαΐου, ο σεφ του πλοίου, Καμπίρ Μοράες, είχε αναρτήσει βίντεο όπου κολυμπούσε με συναδέλφους του στη θάλασσα, δίπλα σε φουσκωτή λέμβο, με το πλοίο αγκυροβολημένο στο βάθος.

«Η μέρα ήταν υπέροχη και το βάθος έφτανε τα 4.700 μέτρα», ανέφερε στο βίντεο, καθώς συνάδελφοί του γελούσαν τραβώντας τον πίσω στη λέμβο.

Δεν έχει διευκρινιστεί αν γνώριζε για τους θανάτους τη στιγμή της ανάρτησης.

Την επόμενη ημέρα, καταγράφηκε ακόμη ένας θάνατος επιβάτη, γερμανικής υπηκοότητας, με τα αίτια να μην έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Η Oceanwide Expeditions ανακοίνωσε ότι οι υγειονομικές αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου δεν έχουν δώσει ακόμη άδεια για ιατρική εκκένωση ή έλεγχο των επιβατών. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να κατευθυνθεί το πλοίο προς το Λας Πάλμας ή την Τενερίφη για τον σκοπό αυτό.

Ο χανταϊός μεταδίδεται κυρίως από τρωκτικά, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να μεταδοθεί και μεταξύ ανθρώπων, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Καθώς αυξάνεται η ανησυχία στη Νότια Αφρική, οι αρχές διαβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για εξάπλωση του ιού στη στεριά, ενώ και οι αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου τόνισαν ότι, εφόσον το πλοίο παραμένει στη θάλασσα, «δεν υπάρχει προς το παρόν κίνδυνος για τον πληθυσμό».

Το χρονολόγιο της υγειονομικής κρίσης

Η Oceanwide Expeditions συνεχίζει να διαχειρίζεται μια σοβαρή ιατρική κατάσταση στο πλοίο, το οποίο παραμένει ανοιχτά του Πράσινου Ακρωτηρίου. Σύμφωνα με την εταιρεία, η εξέλιξη των γεγονότων έχει ως εξής:

11 Απριλίου : Επιβάτης πεθαίνει εν πλω. Τα αίτια δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστούν επί του πλοίου.

: Επιβάτης πεθαίνει εν πλω. Τα αίτια δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστούν επί του πλοίου. 24 Απριλίου : Η σορός αποβιβάζεται στην Αγία Ελένη, με τη σύζυγό του να συνοδεύει τη διαδικασία επαναπατρισμού.

: Η σορός αποβιβάζεται στην Αγία Ελένη, με τη σύζυγό του να συνοδεύει τη διαδικασία επαναπατρισμού. 27 Απριλίου : Η εταιρεία ενημερώνεται ότι η σύζυγος ασθένησε κατά την επιστροφή και κατέληξε. Και οι δύο ήταν Ολλανδοί. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί σύνδεση των δύο θανάτων με την τρέχουσα υγειονομική κατάσταση.

: Η εταιρεία ενημερώνεται ότι η σύζυγος ασθένησε κατά την επιστροφή και κατέληξε. Και οι δύο ήταν Ολλανδοί. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί σύνδεση των δύο θανάτων με την τρέχουσα υγειονομική κατάσταση. 27 Απριλίου : Άλλος επιβάτης, βρετανικής υπηκοότητας, αρρωσταίνει σοβαρά και διακομίζεται αεροπορικώς στη Νότια Αφρική. Νοσηλεύεται σε ΜΕΘ στο Γιοχάνεσμπουργκ σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. Σε αυτόν έχει εντοπιστεί παραλλαγή του χανταϊού.

: Άλλος επιβάτης, βρετανικής υπηκοότητας, αρρωσταίνει σοβαρά και διακομίζεται αεροπορικώς στη Νότια Αφρική. Νοσηλεύεται σε ΜΕΘ στο Γιοχάνεσμπουργκ σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. Σε αυτόν έχει εντοπιστεί παραλλαγή του χανταϊού. 2 Μαΐου: Καταγράφεται τρίτος θάνατος επιβάτη, γερμανικής υπηκοότητας. Τα αίτια παραμένουν άγνωστα.

Παράλληλα:

Δύο μέλη του πληρώματος εμφανίζουν οξέα αναπνευστικά συμπτώματα (ένα ήπιο και ένα σοβαρό περιστατικό) και χρειάζονται άμεση ιατρική φροντίδα. Πρόκειται για έναν Βρετανό και έναν Ολλανδό.

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί χανταϊού σε αυτά τα δύο άτομα, ούτε έχει τεκμηριωθεί σύνδεση του ιού με τους τρεις θανάτους.

Η μοναδική επιβεβαιωμένη περίπτωση χανταϊού είναι ο Βρετανός ασθενής που νοσηλεύεται στη Νότια Αφρική.

Το πλοίο παραμένει ανοιχτά του Πράσινου Ακρωτηρίου με 149 άτομα από 23 διαφορετικές εθνικότητες. Η αποβίβαση, η ιατρική εκκένωση και ο έλεγχος των επιβατών εξαρτώνται από την έγκριση και τον συντονισμό με τις τοπικές αρχές, οι οποίες έχουν ήδη επιθεωρήσει το πλοίο.

Η μεταφορά των δύο ασθενών δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο το πλοίο να κατευθυνθεί προς Λας Πάλμας ή Τενερίφη, ώστε να γίνει εκεί αποβίβαση και περαιτέρω ιατρικός έλεγχος.

Στο πλοίο εφαρμόζονται αυστηρά μέτρα πρόληψης, όπως απομόνωση, υγειονομικά πρωτόκολλα και συνεχής ιατρική παρακολούθηση. Οι επιβάτες έχουν ενημερωθεί και λαμβάνουν υποστήριξη, ενώ η εταιρεία βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις οικογένειές τους και συνεργάζεται με διεθνείς και τοπικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων του ΠΟΥ, ολλανδικών υγειονομικών φορέων και διπλωματικών αρχών.

