Πολωνία: Ρωσικό drone τύπου Shahed το αντικείμενο που κατέπεσε στο έδαφός της

Το αντικείμενο το οποίο προσγειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε αγρό καλαμποκιού στην ανατολική Πολωνία είναι μια ρωσική εκδοχή του ιρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους Shahed, δήλωσε στο Reuters ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Πολωνίας Πάουελ Βρόνσκι.

Η Πολωνία βρίσκεται σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής για αντικείμενα που εισέρχονται στον εναέριο χώρο της από τότε που ένας αδέσποτος ουκρανικός πύραυλος έπληξε το χωριό Πρζεβοντόφ της νότιας Πολωνίας το 2022, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους.

Ο αντιπρόεδρος της πολωνικής κυβέρνησης και υπουργός Άμυνας, Βουαντισλάβ Κοσινιάκ-Καμίς, επιβεβαίωσε ότι το drone που κατέπεσε στην Πολωνία τη νύχτα πιστεύεται πλέον ότι προέρχεται από τη Ρωσία.

«Η Ρωσία προκαλεί για άλλη μια φορά χώρες του ΝΑΤΟ, μετά τα περιστατικά με drones που σημειώθηκαν στη Ρουμανία, τη Λιθουανία και τη Λετονία», δήλωσε.

«Αυτό συμβαίνει σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή, όταν βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για την ειρήνη. Συμβαίνει σε μια περίοδο όπου υπάρχει ελπίδα ότι ο πόλεμος που ξεκίνησε η Ρωσία, ένας πόλεμος κατά του ουκρανικού κράτους, αλλά και ένας πόλεμος που απειλεί την ασφάλεια των χωρών του ΝΑΤΟ, έχει μια πιθανότητα να τελειώσει».

Πηγή: skai.gr

