Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν τη Lukoil ως μοχλό πίεσης προς τη Ρωσία

Οι ΗΠΑ «παγώνουν» τη διαδικασία πώλησης των διεθνών περιουσιακών στοιχείων του ρωσικού πετρελαϊκού κολοσσού της Lukoil, προκειμένου να αποκτήσουν ένα ακόμα διαπραγματευτικό χαρτί στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που επικαλείται το Reuters.

Την Πέμπτη, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων των ΗΠΑ (OFAC) πρόκειται μάλιστα να παρατείνει την προθεσμία της 28ης Φεβρουαρίου για την ολοκλήρωση της συμφωνίας πώλησης έως την 1η Απριλίου, σύμφωνα με έγγραφο του OFAC που εξέτασε το ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Αμερικανοί, Ρώσοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι δεν έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις που πραγματοποιούνται τις τελευταίες εβδομάδες για την επίτευξη μια ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία. Στις συζητήσεις αυτές έγινε αναφορά και στις αμερικανικές κυρώσεις κατά της Rosneft, της μεγαλύτερης κρατικής ρωσικής πετρελαϊκής εταιρείας, καθώς και κατά της Lukoil, της δεύτερης μεγαλύτερης ρωσικής πετρελαϊκής, σύμφωνα με τρεις πηγές που ενημερώθηκαν για τις συναντήσεις.

Ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας προγραμματίζεται για τον Μάρτιο.

Το OFAC έχει ήδη παρατείνει τρεις φορές την προθεσμία για την ολοκλήρωση της εξαγοράς διεθνών περιουσιακών στοιχείων της Lukoil αξίας 22 δισ. δολαρίων, από τότε που η Ουάσιγκτον επέβαλε κυρώσεις στις δύο ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες τον Οκτώβριο.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι το υπουργείο Οικονομικών παρέτεινε την προθεσμία «για να διευκολύνει τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις με τη Lukoil και να επιτευχθεί συμφωνία που συνάδει με τις προσπάθειες του Προέδρου (Ντόναλντ) Τραμπ να στερήσει από τη Ρωσία τα έσοδα που χρειάζεται για τη στήριξη της πολεμικής μηχανής της μηχανή και να επιτευχθεί ειρήνη».

Οποιαδήποτε συμφωνία θα προβλέπει ότι η Lukoil δεν θα εισπράξει καμία προκαταβολή για την πώληση και ότι όλα τα έσοδα θα κατατεθούν σε δεσμευμένο λογαριασμό υπό αμερικανική δικαιοδοσία, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο.

Οι αμερικανικές κυρώσεις έχουν αναγκάσει τη Lukoil να προχωρήσει στην πώληση του διεθνούς χαρτοφυλακίου της, το οποίο περιλαμβάνει πετρελαιοπηγές, διυλιστήρια και πρατήρια καυσίμων από το Ιράκ έως τη Φινλανδία. Το χαρτοφυλάκιό της έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον περισσότερων από δέκα ενδιαφερόμενων, από τον αμερικανικό πετρελαϊκό κολοσσό ExxonMobil έως τον πρώην ιδιοκτήτη του Pornhub.

Το OFAC διαχειρίζεται την πώληση των περιουσιακών στοιχείων της Lukoil, ωστόσο η διαδικασία κλιμακώθηκε πρόσφατα ώστε να εμπλακούν ανώτατοι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου, του υπουργείου Οικονομικών και του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, με τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ να συμμετέχει πιο ενεργά, σύμφωνα με τρεις πηγές.

Ο Λευκός Οίκος, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και το υπουργείο Οικονομικών δεν ανταποκρίθηκαν στα αιτήματα του Reuters να σχολιάσουν εάν η παράταση συνδέεται με τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Η Lukoil επίσης δεν ανταποκρίθηκε σε ανάλογο αίτημα.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών τον ενημέρωσαν πως ο ειδικός απεσταλμένος της Ρωσίας, Κιρίλ Ντμίτριεφ, πρότεινε στην κυβέρνηση Τραμπ μια οικονομική συμφωνία αξίας 12 τρισ. δολαρίων. Η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει και περιουσιακά στοιχεία της Lukoil, γεγονός που ενδέχεται να περιπλέξει περαιτέρω την πώληση, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters.

Αρκετές εταιρείες έχουν υπογράψει συμφωνίες με τη Lukoil, μεταξύ των οποίων η αμερικανική εταιρεία private equity Carlyle Group, η σαουδαραβική Midad Energy και ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Τοντ Μπόελι σε συνεργασία με την επενδυτική τράπεζα Xtellus Partners και το επενδυτικό ταμείο των ΗΑΕ, Alliance Investment Partners.

Εταιρικό σχήμα των Chevron και Quantum Capital Group βρίσκεται επίσης σε συνομιλίες με τον ρωσικό κολοσσό, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη συμφωνήσει στους όρους με τη Lukoil.



Πηγή: skai.gr

